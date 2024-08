Licencias de conducir sin renovación: "No hay lugar donde no se haga"

Durante las últimas horas se conoció a través de medios nacionales la posibilidad de que las licencias de conducir en el país no tengan la necesidad de renovarse. Este proyecto, según lo anunció el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo trabaja en conjunto con la diputada Patricia Vásquez para impulsar reformas estructurales sobre Registros del Automotor y renovación de licencias de conducir.

A esto se le suma el hecho de que el pasado 20 de julio, el tema volvió a aparecer en la agenda a través de una iniciativa de la diputada Patricia Vásquez (PRO), quién anunció un proyecto de ley para que las licencias de conducir no tengan vencimiento. “Las licencias no van a vencer más. El cambio es más libertad con más responsabilidad. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada, gratuitamente. No tenés que pagar más renovaciones de licencias”, dijo la legisladora.

Atentos a estos anuncios, que aún no se oficializaron, es que InformateSalta buscó la palabra de Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial respecto a esta posibilidad. "Es conocido que a nivel internacional, los países que tienen los mejores índices de seguridad vial renuevan las licencias de conducir, de acuerdo a determinadas cantidad de años. No es que exista un lugar donde no se renueve la licencia de conducir".

"Creemos interesante el que todos conozcan que a veces hay modificaciones en las Leyes de Tránsito que son necesarias también que los conductores puedan conocerlas, es importante también conocer después de determinados años la capacidad práctica para poder manejar. Serían por ahí algunos de los elementos que habría que tener en cuenta en esta modificación de lo que es la Ley Nacional"

Según dijo, el proyecto pasaría todo a estar en manos del sector salud, ya que serían ellos los que darían la aptitud física, psicofísica para poder mantener esa licencia o renovar la licencia sin pasar por los centros emisores.

Desde su cartera, Assennato remarcó que desde el punto de vista de Seguridad Vial es necesaria la renovación y no solo en cuanto a los sistemas de salud sino también otros tipos de capacitaciones.

Todo pasaría a manos de centros médicos privados

Matías Assennato analizó que la posibilidad de darse esto obedece más a una cuestión económica. "No sería un problema el tema del tiempo, quizás hasta pueda ser visto como una cuestión económica, no tener que emitir tantas licencias de renovación, comprando lo que es los insumos, yo creo que más está orientada a eso".

Además advirtió que de darse esta posibilidad va a estar en manos de privados y tendrá un costo "Lo va manejar el sector privado no el público, el costo lo va poner el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el costo lo va poner aquel que tiene que hacer los estudios de visión, audición, va pasar el costo a otro sector que no es el Estado, la renovación va seguir existiendo pero en base a un certificado médico".

Explicó que si bien hoy los estudios se realizan también en centros médicos, estos son controlados en cuanto a preciso y capacidad profesional, esta última tiene una exigencia en capacitación permanente.

Los mayores trámites que se realizan en el centro de emisión de licencias son por renovación. "El 70% de los trámites son por renovación. Hoy puede ser renovada por 1 año, o por 5 años para menores de 65 años de edad y mayores de 65 años por 3 años , mayores de 70 años por un año. Tienen un plazo de 30 días post vencimiento para renovar, no significa que pueden seguir manejando sino que vencida tienen 90 días para renovar sin realizar todos los trámites que hoy requiere el inicio de la obtención de luna licencia".