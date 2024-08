Los hospitales podrían cobrar las deudas en tres meses

Desde el ministerio de Salud de la provincia se impulsa un proyecto de Ley para darle un marco jurídico al reclamo que vienen teniendo históricamente a la evasión por parte de las obras sociales para el pago de las deudas con los organismos públicos.

La propuesta fue analizada por el ministro Federico Mangione y los gerentes de hospitales de Capital. En dialogo con InformateSalta, el gerente del hospital Oñativia, Marcelo Nallar, brindó detalles de cómo será el marco normativo que se está analizando para agilizar los pagos.

“Nosotros como hospital público le facturamos las prestaciones que se hacen a las obras sociales con los mismos nomencladores del IPS, algo que se determinó atinadamente con el ministro de Salud. Pero las obras sociales decidieron no decidieron no pagar y como no tenemos convenios firmados, porque obviamente no quieren firmar, qué es lo que pasa, hay que hacer un juicio que puede demorar 10 años para poder cobrarle las prestaciones” explicó Nallar sobre las deudas y los atrasos que existen.

Nallar afirmó que las obras sociales incluso han enviado notas a los nosocomios en donde les dicen “que son hospital público y tienen la obligación de atender a sus afiliados”, pero no se están saldando las deudas.

"Vamos a certificar la deuda con eso se hace un juicio ejecutivo y nosotros en tres meses lo estamos cobrando”.

El gerente del hospital Oñativia pidió que se cumpla con los tiempos de pago, porque sobre todo, las obras recién los aportes de sus afiliados en tiempo y forma. “El Estado les está dando la plata para que ellos se hagan cargo de sus afiliados. Están malversando los fondos porque no los destinan a dónde los tienen que destinar que es la atención de sus afiliados” cuestionó.

En relación a la propuesta del ministro de Salud, Nallar detalló: “Estamos buscando a través de las asesorías letradas del Ministerio y de los hospitales, que se dictamine una ley que nos permita certificar la deuda a los hospitales públicos es decir que nosotros cuando atendamos un paciente, vamos a certificar la deuda con eso se hace un juicio ejecutivo y nosotros en tres meses lo estamos cobrando”.

Esta reducción de tiempos beneficiaria a los pacientes ya que el cobro se aceleraría y no se vería perjudicado el sistema sanitario de salud en mayor escala.