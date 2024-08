Denuncia por violencia a Alberto: “Que la Justicia esclarezca el tema”, sentenció Marocco

Siguen las repercusiones en torno a la denuncia contra Alberto Fernández, acusado por su ex pareja Fabiola Yañez de ejercer violencia de género contra ella durante años, hecho que investiga la Justicia y que no se descarta una imputación contra el ex presidente.

En medio de las voces que han hablado en torno al caso, quien se manifestó fue le vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, quien requirió que sea la Justicia quien se exprese, reconociendo igualmente que el tema ha sido “muy doloroso”.

En diálogo con el periodista Kenny Serrano, Marocco comentó que supo mantener un contacto, a través de amigos, y que “he podido de alguna manera escuchar lo que expresa”. También dijo que “tengo simplemente información pública, de lo que uno ve”.

A esto el funcionario mencionó: “Puedo entender que hay contradicciones flagrantes entre las cosas que dicen uno y otro, esta es una cuestión muy complicada”, requiriendo que la Justicia “sea quien esclarezca el tema”.

Por último Marocco sentenció que todo lo trascendido y conocido en torno a la denuncia “es muy doloroso para los argentinos, una situación de una mujer en una situación especial, y de un hombre que ha ejercido la primera magistratura del país… es doloroso”, se sinceró para concluir.