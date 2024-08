Empleados municipales de Metán, el blanco de delincuentes: "Pedimos más control y seguridad"

Empleados municipales que asisten diariamente a trabajar al municipio de Metán denuncian que se volvieron el blanco de delincuentes que se llevan sus motocicletas mientras ellos están trabajando.

En el espacio destinado para el estacionamiento de estos vehículos, ubicado sobre calle Alem, ya ocurrió el robo de dos motocicletas.

A pesar de que en la zona se encuentran las cámaras del 911 y la presencia policial es constante, los delincuentes desafían el peligro de ser descubiertos y roban a plena luz del día las motos de los empleados municipales.

Uno de los damnificados contó que hizo la denuncia y pidió revisar las cámaras pero le dijeron que tenía que tener orden Judicial. Ya paspo un mes y no llegó la orden.

"A mí hace un mes, a la chica compañera, hace 3 o 4 días. La semana pasada fue. No podemos dejar las motos, hay cámaras, yo pedí ver las cámaras ese mismo día y me contestaron que tienen que esperar la orden Judicial. Yo la dejo trabada y cuando salí ya no estaba la moto, ¿no se cómo la llevaron? Porque la moto tiene arranque eléctrico".

Por último el hombre insistió por El Bueno y El Malo "Pedimos mas control y seguridad en la zona, a nosotros nos cuesta mucho", expresó un empleado.