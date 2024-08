“Tienen un problema auditivo”, ironizó Mangione a las obras sociales por su deuda millonaria

Días atrás InformateSalta se hizo eco de un nuevo reclamo por parte del Ministerio de Salud, respecto a la deuda millonaria que las obras sociales mantienen con la Provincia, aseverando los perjuicios que implica su mora en la prestación de los servicios públicos a los salteños.

Ahora el ministro de esa cartera, Federico Mangione, volvió a cargar contra las obras sociales ante el oído sordo que las mismas mantienen ante los reclamos para que cumplan con los pagos, ya pensando en acudir a la Justicia.

“Las obras sociales deben tener algún problema auditivo, (porque) no tuvimos ninguna respuesta; digo esto irónicamente porque nos están perjudicando mucho en todo el sistema sanitario”, espetó el ministro en diálogo con Multivisión Federal.

A esto recordó que hace cuatro años que lleva encabezando el mismo reclamo que reiteró en múltiples oportunidades, pero “directamente no escuchan, no sé qué está pasando pero no se hagan problema, vamos a tomar las medidas necesarias para que se hagan responsables y paguen como corresponde”, aseguró el funcionario.

En este punto Mangione mencionó que, siendo imposible dejar de atender a la gente, están pensando en acudir a la Justicia para que el pago se cumpla. “Van a tener que pagar, nos están desfinanciando, necesitamos esa palta porque aumentó 45% la atención a obras sociales y no solo no nos pagan, lo hacen mucho menos de lo que corresponde”, sentenció para concluir.

“Las obras sindicales son las que más nos deben, son más de $3.500.000.000”