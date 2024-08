Mataron a su papá y cuestionan la investigación: Esperan el juicio para el único detenido

El 4 de febrero de 2024, Néstor Cuellar encontró la muerte mientras consumía bebidas alcohólicas con amigos. Si bien tras recibir las heridas con arma blanca, fue derivado al hospital zonal, falleció antes de llegar.

En ese momento se detuvo a Rito Tevez, con quine compartía la ingesta de bebidas alcohólicas en una vivienda de la zona.

También en un momento fue detenido el hijo de Tevez, de nombre Sebastián, pero fue liberado y actualmente Rito es el único detenido y quien espera el Juicio, el cual ya fue requerido hace algunos meses, sin embargo la familia de la víctima salió por los medios a cuestionar procedimientos y pedir celeridad.

"La justicia no actuó como corresponde, por empezar no perito la casa donde sucedieron los hechos, donde fue asesinado mi papá, tampoco hicieron peritaje de celulares. Hay falencias médicas, policiales y de la justicia" dijo una de las hijas.

Otra de las hijas de la víctima aseguro que hace meses no tienen novedades de la causa "Hace 7 meses no tenemos respuestas favorables a este caso. Con la parte Querellante hicimos una serie de pedidos pero todavía la justicia no nos dio respuesta a eso, sería la Fiscalía Penal de Joaquín V. González y en Quebrachal trabaja una Auxiliar fiscal, que digamos, trabaja en conjunto con la fiscalía de J. V. González. Hay un pedido de elevación a Juicio, cuando en realidad van 6 meses de que paso el hecho y no hay nada concreto".

Una de ellas insistió "No nos queda muy claro, ya que desde un principio el arma no se encontró. Hicieron rastrillaje pero no se trató de investigar a fondo para dar con el arma para tener una conclusión concreta de quién fue el causante y los partícipes. Al empezar había dos detenidos y liberaron a una persona sin hacer las investigaciones a fondo".

Por último una de las mujeres sostuvo por el 11 TV "La auxiliar fiscal no lo consideró necesario para la causa hacer el secuestro de la ropa de este sujeto, Tévez Sebastián, por esa razón, por falta de prueba, no lo consideraba necesario para la investigación, pero si acá hubo un homicidio".

En tanto, InformateSalta pudo conocer que la causa se encuentra requerida a juicio y que las circunstancias del hecho fueron que el hombre estaba junto a otras personas en la vereda, ingiriendo bebidas alcohólicas. Por el hecho hay testigos que señalan al detenido como quien atacó a la víctima.