Se arrojó de un remis para evitar que la llevaran hacia El Bajo: "Corrí a un lugar seguro"

Las denuncias por intentos de secuestros en la provincia de Salta empiezan a resonar cada vez más y quien lo vive o sus familias, son las que quedan con esa sensación de inseguridad permanente. El temor a salir.

Hace algunas horas una joven de 19 años denunció el momento de terror que le tocó pasar cuando solicitó un remis en pleno centro para ir a un lugar cercano.

Lo cierto es que el remisero, hizo caso omiso de su pedido y empezó a circular hacia otro zona.

"A las 23:48 pedí un remis. El móvil llegó 10 minutos después. Me subí, le di la dirección sobre calle Belgrano y Balcarce, y me puse a responder mensajes de trabajo. Cuando miré al frente, el remis había tomado otro camino completamente distinto y me estaba llevando muy cerca de la zona de 'El Bajo'. Ante esto, le pregunté al chofer en varias oportunidades a dónde me llevaba, y al no obtener ninguna respuesta, decidí tirarme del vehículo y correr hacia un lugar seguro", explicó la joven a Con Criterio Salta.

Sin respuestas de parte de la empresa de Remises a la que llamó "Cuando me calmé, decidí denunciar lo ocurrido. Llamé a la empresa de remises, pero me ignoraron, no aportaron nada y solo me dijeron que iban a hablar con el chofer. De todas maneras, realicé la denuncia", manifestó.

Por último la joven dijo "Les pido por mí y por cualquier chica que necesite tomarse un remis sola, que compartan lo ocurrido para que esta situación no quede en la nada. Si no hubiese tenido el valor de tirarme, lo más probable es que esta historia la estaría contando alguna amiga o mi familia, y el final sería muy distinto".