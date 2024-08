Habló el denunciante de Marley: “Fue una relación de tres años de abuso, nunca le pedí dinero”

Adrián Alfredo Molina dio su explicación luego de escuchar la defensa de Marley en Telefe ante la grave denuncia en su contra y aclaró si busca o no un rédito económico.

Tras una denuncia contra Alejandro Wiebe (54) por corrupción de menores, tanto Marley como el hombre que realizó una presentación ante la Justicia dieron su versión de los hechos. Fue este miércoles, durante dos entrevistas televisivas realizadas casi en simultáneo. Mientras el conductor negaba los hechos y hablaba de extorsiones económicas, Adrián Molina aseguró que "fue una relación de más de 3 años de abuso".

"Las cosas que nos pasan cuando somos pequeños no son procesadas en nuestra mente hasta mucho tiempo después. La gente se olvida de cosas normales, pero otras pasan por traumas extendidos que solo se pueden procesar mucho tiempo después cuando se tienen las herramientas. Yo no las tenía. Las tuve que encontrar a través de terapia y aprendizaje", relató en diálogo con América TV.

Según contó, Marley fue la primera persona que supo que él era gay. "Nos conocimos por internet, a través de ICQ. Yo tenía 17 años. Continuó por muchos años. Fue una relación que luego de haber pasado por la fase inicial de grooming online, luego pasó a grooming sexual, y finalmente fue una relación de más de 3 años de abuso", señaló.

Consultado sobre cuándo "salió del closet", Molina recordó que fue a los 24 años, cuando le envió un correo electrónico a sus padres. "Nadie sabía que yo era gay", dijo.

Tras recorrer en su memoria que su vínculo con el conductor televisivo primero fue a través del mensajero instantáneo y luego por mail, el acusador relató la etapa en la que la relación pasó a ser cara a cara.

“Antes de vernos personalmente, él fue lanzando pistas sobre su identidad, pero nunca me lo confirmó. Por eso, en el momento en el que fui a conocerlo no estaba seguro de que era Marley, pero tenía un presentimiento”, confesó.

En ese sentido, relató que “el primer encuentro fue en el barrio de Palermo, en Avenida Libertador y Oro, al lado del parque".

"Paró un auto muy grande, un BMW, con las ventanillas polarizadas. Entré y ahí manejó hacia zona norte de Buenos Aires. Era muy grande y tenía una mirada muy intensa. Me sentí pequeño”, precisó.

Sobre aquellos tres años, que volvió a caracterizar de "abuso", el denunciante de Marley relató: “Fuimos a su casa y así comenzó una relación de más de tres años. Siempre íbamos a su casa, porque no podíamos ir a otro lado, porque él no quería salir del closet, no quería ser asociado con hombres y probablemente, mucho menos que lo vieran con una persona 10 años menor”".

“Iba regularmente a su casa un día específico por determinada cantidad de horas para comer y tener relaciones. Después, me traía de vuelta para el área en la que yo vivía en Palermo. La dinámica fue así durante gran parte de la relación. La situación se empezó a poner más tensa cuando él tenía la intención de mostrarse con parejas mujeres. Yo eso no lo podía entender. Empecé a sentir que estaba en una situación que no era buena", recordó.

Más adelante en la entrevista, contó que sus opciones eran quedarse en la Argentina y verlo en los medios o dejar el país "y dejar eso atrás".

"Eso es lo que hice, y él facilitó que eso pasara, porque fue quien compró el pasaje aéreo a Miami, de ida”, indicó. Desde ese entonces, está radicado en los Estados Unidos.

“Me fui sabiendo que algo estaba mal. Siempre tuve la sensación de que me habían usado. Lo digo ahora y me da escalofríos", añadió Molina.

Además, tras contar que su pareja, quien también es abogado, le hizo "las preguntas correctas" para que él pudiera "poner todo en contexto", explicó que con el paso del tiempo lo vio a Marley "muy esporádicamente".

Qué dijo Marley sobre la denuncia

El conductor se defendió este miércoles en una entrevista con el noticiero de Telefé, en la que aseguró que la denuncia es mentira. "Todo lo que dice ahí es falso", aseguró y dijo fue extorsionado con un pedido de dinero de parte del denunciante.

A diferencia de la versión de Molina, Marley dijo que lo conoció hace 25 años y no cuando era menor. "Los dos éramos mayores de edad, los dos éramos grandes. Él estaba estudiando en la facultad y tengo pruebas. Lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo por dos o tres años", dijo y agregó que luego siguieron en contacto.

"Durante años después de conocernos lo que pasó fue que se mudó a Estados Unidos en 2002. Lo acompañé muchas veces, se casó, conocí al marido, tuvimos un buen vínculo varios años. Él empezó un negocio de yoga y le ponía likes" detalló y recordó que en un momento la madre del denunciante estuvo enferma y él intercedió ante la obra social para facilitar su tratamiento.

Siempre según la versión del conductor del reality Survivor, el vínculo se rompió en 2022.