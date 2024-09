Luego de que Martín Guzmán admitiera que usaron la extensión de la cuarentena con fines político, Alberto Fernández fue imputado

Como si la denuncia por violencia de género de su ex Fabiola Yáñez no fuera suficiente, este miércoles el expresidente Alberto Fernández sumó un nuevo revés.

Es que tras las declaraciones del ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien confirmó que la cuarentena por el coronavirus se prologó más de lo normal por motivos políticos, el expresidente fue imputado.

Fue el fiscal Carlos Stornelli quien lo imputó por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de la cuarentena por el COVID-19 durante los años 2020 y 2021.

La medida fue tomada en el marco de una presentación judicial encabezada por Yamil Santoro: el legislador porteño denunció penalmente al ex presidente a partir de los recientes dichos públicos de Martín Guzmán sobre las medidas de aislamiento.

Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, plantea que se investigarán "las posibles conductas delictivas" de Fernández, quien está acusado de "extender por razones indebidas" las restricciones, con fuertes consecuencias tanto a nivel social como económico.

"En este sentido, conforme surge de los escritos de denuncia incorporados, quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno nacional, Martín Guzmán, habría señalado en el marco de una entrevista periodística que "(.) dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido" y que ello obedeció a motivos de conveniencia política, o una suerte de "bandera más política", ya que le estaba yendo "bien con la sociedad" y que "la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno". El nombrado incluso habría referido: "Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede (relajar la cuarentena)'", remarcó Stornelli en su requerimiento de instrucción a la jueza federal María Servini.

Entre las disposiciones para avanzar con la investigación, Stornelli pidió que se recaben todas las normas dictadas por el Ejecutivo para imponer restricciones en la cuarentena. También, que se solicite a la Organización Mundial de la Salud (OMS) información estadística acerca de las medidas sanitarias que tomaron los demás países por la pandemia, especificando su extensión, implicancias sobre las libertades de los ciudadanos y resultados en la prevención de contagios.

Además, requirió que el gobierno de Javier Milei informe si existe documentación de posibles encuestas que la anterior gestión pudo haber solicitado (a organismos públicos o consultoras privadas) para conocer la opinión de la gente sobre la cuarentena.