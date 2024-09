Desgarrador testimonio de Luis Ventura sobre el estado de su hijo

La internación de urgencia de Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi causó preocupación, y el periodista contó con crudeza las razones neurológicas que llevaron al chico de 10 años al Sanatorio de la Trinidad, tras el cambio de una medicación clave.

“Es lo que pasa desde que nació”, arrancó sobre el parto prematuro que lo forzó a quedarse en la incubadora casi tres meses.

Ahí, Damián Rojo indagó “¿Qué diagnóstico tiene hoy?”.

Ahí el panelista de A la Tarde se sinceró: “Es confuso porque dicen que es una rama del autismo; dicen lo otro; dicen que tuvo infartos en uno de los hemisferios del cerebro que le dejaron heridas, que van cicatrizando y en la cicatrización va recuperando funciones”.

“Por ejemplo, él habla. Yo tengo un hijo que no habla todavía a los 10 años. Emite sonidos. Se hace entender. Se hace entender cuando está feliz, se hace entender cuando está enojado, cuando tiene hambre, se hace entender cuando quiere hacer pis”, describió.

“Si no lo interpretás, te comés que tiene un episodio, un estallido. Un enojo porque tiene hambre, como puede ser realmente una explosión de dolor, porque los que estamos cerca no interpretamos que le duele el oído, la muela, la cola, el dedo gordo, el pito”.

Y tras elogiar a Fabiana Liuzzi como “una madraza que está las 24 horas, todo el tiempo”, Luis Ventura precisó que el problema surgió por “el cambio de medicación de nuestro neurólogo”, por la observación de la mamá, en la búsqueda de eliminar uno de los remedios del control de ataques psicóticos”.

“La convulsión no es algo tan frecuente, le pasó pocas veces pero ocurrieron. El tema es que cuando él tiene ese estallido, ya no es un niño que vos podés controlar, es un hombre que desborda ya a su mamá físicamente”.

“En el mano a mano con mi hijo me desborda muchas veces y me muerde o me rasguña. Yo lo aprieto o lo inmovilizo y la manera de zafar es morderme o pellizcarme o defenderse”, admitió al mostrar cicatrices tras contar que de chicos jugaban a la lucha.

“Él mismo en esos estallidos se lastima él mismo. Se autoflagela. Si el dolor es en la cabeza, se pega la cabeza contra la pared”.

Sobre el final, Luis Ventura reveló que los médicos lo esperanzan con que Antonito de un momento a otro se largue a hablar fluido. /Ciudad