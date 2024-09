Amenazas contra el Procurador: García Castiella debió mudarse

Hace una semana se conoció públicamente un plan conspirativo para atentar contra el Procurador General de la provincia, Pedro García Castiella.

En diálogo con Radio Metro de Orán, el Procurador, afirmó que continua con custodia policial y la misma está a cargo del personal de Gendarmería Nacional. Además, relató que debió mudarse de domicilio debido a las investigaciones que se han realizado y los resultados que se han obtenido.

“Me he tenido que mudar de domicilio. La situación es grave y seria, y se está investigando para ver cuáles son los verdaderos alcances” sostuvo García Castiella sobre la investigación que se realiza. El Procurado aseguró que estas situaciones que está viviendo, “son fruto de las consecuencias del trabajo que está haciendo” y él no tiene miedo en seguir trabajando.

“Nos preocupa el crimen organizado y estamos trabajando”

Por otro lado, García Castiella, aseguró también que es necesario poner el foco sobre el lavado de activos y el avance del crimen organizado en la provincia de Salta. “Hay un avance del crimen organizado debido a una multiplicidad de factores pero estamos trabajando de forma conjunta con las fuerzas federales para avanzar en las investigaciones” expresó.