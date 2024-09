Caso Monges: "Era un ché pibe político y tenía una vinculación pública con ellos"

El juicio por la muerte de Darío Esteban Monges, cuyo cuerpo fue hallado el 3 de septiembre del 2022 dentro de una camioneta Ecosport en el barrio el Circulo, comenzó hace un mes y se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 1, donde cada jueves se arma una ronda de debate con diversos testigos.

Uno de estos testigos, es Maximiliano Montaldi, abogado y amigo íntimo de Darío Monge desde la Infancia.

Maximiliano habló con Radio Infinito y dio algunos detalles de su amigo. "Él era más grande, 7 años mas, lo conocí en un contexto de fiestas, partidos, en esos tiempos".

Lo calificó como 'Chamuyero' y se refirió a la figura de "testaferro" que giraba en torno a su amigo. "En mi declaración nunca afirme que hubiera sido testaferro de los hermanos Moreno. En mi declaración me piden que haga una descripción de quién o cómo era Darío, a lo cual entre todas sus virtudes y todos adjetivos calificativos que utilizo para describirlo, digo una realidad y una gran verdad. Darío "fabulaba" no era una persona que vos puedas creerle al 100 % de todo lo que te estaba comentando. Darío venía y te decía 'acabo de volver de Buenos Aires' Mentira, capaz no estaba en Buenos Aires y eso era una práctica habitual, era más en la jerga 'chamuyero' que patológico. Muchas personas vinculaba esa 'maña' a su vínculo con la política, todos saben que en la política se saca chapa, se chamuya, se rosquea, hay muchas cosas que no es verdad".

Continuó en referencia a sus posesiones y que habría sido empleado del Consejo Deliberante de Salta. "Lo que él manifestó es que era el dueño, poseedor de una canchas de fútbol que pertenecían a los Morenos, detrás del Centro Cívico Municipal de Salta. Me sorprendió que sea empleado del Concejo, siempre lo noté en un precariedad laboral nunca tuvo obra social. Era un tipo que la remaba en ese sentido. Él era chofer, él era un che pibe político y tenía una vinculación pública con ellos".

En relación a la cercanía de Monges con el ex Secretario de Seguridad, dijo: "siempre manifestaba que se iba a juntar con Benjamín y uno daba por sentado que era el Secretario de Seguridad, si realmente se juntaba a mí no me consta. Estuvo encargado de la organización de eventos boxísticos, eventos de folklore, entonces él tenía un gran poder de digitar o comandar, no me extrañaría la vinculación".

Según dijo, a Darío lo vio por última vez, un mes antes, el día 3 de agosto y aseguró que nunca supo de problemas en el Norte o notó algo raro en él. "La verdad que fue sorpresivo. El desenlace que tuvo Dario fue una sorpresa para todos. Familiares y amigos, nunca referenciaron haber estado en una situación caótica o se lo vio nervioso, en absoluto".

En cuanto a conjeturas de ¿Qué le paso? o ¿Qué paso? manifestó: "Soy respetuoso de una causa que se lleva adelante y que le quedan muchos testigos por declarar, no tengo ningún tipo de conjetura basado exclusivamente en que nunca se mostró nervioso o envuelto en algún problema, en absoluto fue una sorpresa total el desenlace".

"No era una persona que haya que tenido problemas públicos. Era una persona que se la veía muy alegre, suelta y muy feliz por así llamarlo más allá de todos los pormenores que uno pueda tener día a día".