Sufrió un accidente y está en estado crítico: Piden testigos para esclarecer el hecho

El pasado jueves 12 de septiembre alrededor de las 21:30hs, Jesús de 23 años, sufría un terrible accidente en la vía pública que lo dejaría internado en grave estado en el Hospital San Bernardo.

Carina y Javier, padres del joven, se encuentran angustiados, principalmente por la salud de su hijo quien pelea por su vida, pero también por el hecho que no termina de dilucidarse, sin recibir datos oficiales.

Con pronóstico reservado, en estado crítico con riesgo de muerte, se encuentra Jesús en terapia intensiva, el impacto le provocó múltiples fracturas en el cráneo y rostro, además de una fractura expuesta en una de sus piernas. Por uno de los golpes en su cabeza tuvo que ser operado para extracción de un coagulo.

“Todas las veces que entro a recibir el parte me dicen lo mismo, que está en estado crítico. Tengo que seguir esperando y rezando” dijo Carina a Somos Noticias.

Lo que preocupa también es la falta de dilucidación del caso, ya que desde el principio comentan que no tuvieron acompañamiento policial: “Yo me enteré del accidente por los chicos de la zona. La Policía no hizo nada, no informó nada”.

Ante esta situación, fue la familia de Jesús quien salió en búsqueda de testigos recabando muchas versiones, en algunas involucran a una camioneta 4x4 blanca y en otras a una motocicleta de gran porte.

“Algunos dicen que la Policía lo dejó, que nadie lo asistió que fue la gente que fue pasado, cuando pasó el accidente dicen que mi hijo gritaba de dolor”.

Por su parte, Javier remarcó que siguen buscando información. En el día de hoy, realizarán una presentación con abogados a Policía para que recibir pruebas de cámaras, ya que el viernes pasado no pudieron brindarles datos.

Según pudieron ver, hay cámaras pertenecientes a la Policía en Rioja y Jujuy, como en Jujuy y Corrientes.

Piden a quienes tengan información que se acerquen a la Policía o a las puertas del hospital donde están los padres de Jesús.