Urtubey cruzó a Milei por el veto de la reforma jubilatoria: "Hay un problema de prioridades"

El ex gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, estuvo presente en el programa La Yapa en el que cruzó fuertemente a Javier Milei y sus decisiones de gobierno. De forma contundente, Urtubey cuestionó las decisiones del presidente apuntando principalmente al veto a la reforma jubilatoria y a la compra de aviones de combate.

"Para los jubilados no hay aumento porque el Gobierno dice que no hay plata, pero al mismo momento le da 100 mil millones de pesos a la SIDE y compra 24 aviones de combate", sostuvo el ex mandatario provincial.

Enojado por la situación que atraviesan los jubilados argentinos, cuestionó que en un país "sin hipótesis de guerra" se prioricen gastos en armamento en lugar de atender a los adultos mayores.

El ex gobernador se refirió también a las imágenes que se pudieron ver de las manifestaciones frente al Congreso, es que "desde hace 25 años, fácil, todos los miércoles las calles del Congreso están cortadas por las protestas de jubilados, y nunca hubo represión. Esto parece ser una forma de generar miedo para que la gente no se exprese".