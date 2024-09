Los pasos a seguir para anular una transferencia bancaria errónea en Argentina

Las transferencias bancarias son un método rápido, seguro y conveniente para enviar dinero de una cuenta a otra. Sin embargo, equivocarse en el destinatario o en la cantidad transferida puede generar complicaciones. ¿Qué se puede hacer en esos casos para intentar recuperar el dinero enviado por error?

Según el Ministerio de Economía de Argentina, las transferencias representan la transmisión de fondos entre cuentas, ya sean propias o de terceros, incluyendo a entidades bancarias tradicionales y virtuales.

Existen dos tipos principales: las transferencias comunes y las transferencias inmediatas. La diferencia radica en la rapidez de la acreditación en la cuenta receptora. Las transferencias inmediatas garantizan una acreditación instantánea, sin costo adicional ni comisiones.

Para realizar una transferencia, se necesita contar con una cuenta bancaria o una cuenta de pago, así como conocer el CBU (Clave Bancaria Uniforme) o el CVU (Clave Virtual Uniforme) de la cuenta destino. Es importante destacar que existe compatibilidad entre las transferencias realizadas entre cuentas con CBU y aquellas con CVU.

Límites y plazos de las transferencias

Según el economista Jorge Lo Cascio, las transferencias son inmediatas hasta un monto equivalente a 15.000 UVAs para operaciones en pesos por día. Para las monedas extranjeras, el límite es de US $12.500 o euros. Superado ese monto, se debe solicitar autorización a la entidad financiera.

"Las transferencias pueden ser ordenadas durante las 24 horas del día, todos los días del año. El servicio es gratuito y está a disposición de clientes de todas las entidades financieras, tanto bancos como billeteras virtuales", agrega Lo Cascio.

¿Se puede anular una transferencia bancaria?

Lamentablemente, una vez que se realiza una transferencia, no es posible anularla. "Las transferencias no pueden anularse", afirma Cintia Godoy, contadora del Estudio Furlone. "Una vez que es enviada, el banco no puede deshacer la operación".

Lo que sí se puede hacer es comunicar el error al departamento de operaciones de la entidad bancaria, tanto de la cuenta de origen como del destinatario. El banco puede iniciar un procedimiento para la devolución del dinero, aunque no se puede asegurar que sea exitoso. Este proceso puede ser extenso y, en ocasiones, implicar el cobro de comisiones adicionales.

Otra alternativa es ponerse en contacto con la persona a la que se le hizo la transferencia. En caso de que haya sido realizada a un destinatario erróneo, se le puede pedir que devuelva el dinero, para luego poder hacer la transferencia al destinatario correcto. Si el destinatario fue el correcto pero el monto transferido no, se le puede solicitar que devuelva el excedente.

"Esto no asegura que tengamos éxito", agrega Godoy, "porque la persona que reciba la transferencia no está obligada bajo ninguna ley a devolverla. Estamos sujetos a su buena fe a la hora de obrar".

Recomendaciones al realizar una transferencia

Ante la imposibilidad de anular una transferencia, es fundamental tomar ciertos recaudos al momento de enviar el dinero:

Verificar si es un destinatario que ya esté agendado con anterioridad y seleccionar el correcto.

En caso de que sea un nuevo destinatario, añadirlo prestando atención a los datos.

Verificar el CBU/CVU o el alias.

Revisar el número de cuenta, el banco destino, el nombre del titular y el DNI/CUIL.

Chequear el monto de dinero antes de confirmar la transferencia.

Revisar si la coma y el punto indican centavos o decimales.

Si la transferencia inmediata se hará a un beneficiario habitual, se recomienda agendarlo en la funcionalidad del homebanking o mobile, así se reduce la probabilidad de error en la cuenta destino.

Para toda transferencia a realizar, cuyo beneficiario no sea habitual y por lo cual no está agendado, es importante tomarse unos segundos al momento de la carga de los datos. Inmediatamente después de cargar el CBU, CVU o Alias, el sistema muestra el Nombre de la persona o Razón social del titular de la cuenta destino, es cuando se debe verificar para luego confirmar la operación o frenar y corregir lo que sea necesario.

Ante cualquier inconveniente, se recomienda actuar lo más rápido posible: comunicar al banco el error, chequear desde el home banking el estado de la transferencia y comprobar si es posible contactar al destinatario.