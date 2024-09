Fiscal salteña sostiene que Alberto Fernández debería estar detenido: "Podría fugarse fácilmente"

La causa de violencia de género, por la cual la ex primera dama denunció al ex presidente Alberto Fernández, continúa su curso mientras van surgiendo nuevas pruebas en la investigación.

En este caso, la fiscal Verónica Simesen, fue consultada sobre el hecho y dijo que si su intervención hubiese mediado en la causa, habría pedido la detención del acusado.

“Si me hubiera tocado a mí, hubiese pedido la detención”.

Esto radica en el fundamento que Fernández no posee actualmente fueros y tiene altas posibilidades de profugarse: “Estamos hablando de una persona que tiene todos los contactos, se sube a un avión y nadie sabe a dónde va” comentó en Sin Vueltas.

Sobre la causa, remarcó que la unidad fiscal seguramente se encuentra recolectando elementos, por el otro lado, su opinión sobre la contradefensa fue negativa, alegando que le resulta “deplorable” lo que llevan adelante mostrando situaciones de la intimidad.

“Cualquier conducta que haya cometido la ex primera dama si constituye un delito, que se investigue, eso no significa que no haya sido víctima de violencia de género”, esto a raíz de la difusión de audios y videos por parte de la defensa.

Se mostró sorprendida por el hecho, ya que Fernández en su momento frente a la Nación, enarbolaba los derechos de la mujer y la lucha contra el patriarcado: “claramente de la boca para afuera una cosa y en lo interno otra”.

Puso énfasis en partir de la premisa que ante una denuncia se cree en la palabra de la víctima, prosiguiendo con la obligación de los fiscales de recolectar los elementos probatorios para determinar si el hecho ocurrió, quien es el autor y que tipo de delitos se presentan entre otros.

Pero hizo hincapié que, en este caso en particular, Fernández tiene delante delitos muy graves incluso hasta la privación ilegítima de la libertad la cual tiene una pena de prisión efectiva: “En muchos casos menores los tenemos detenidos hasta el juicio con condenas efectivas, pero sí, obviamente no deja de ser o político”.

Para terminar, dijo que el ex presidente no es un ejemplo a seguir, ya que se puede ver que la política tiene otros parámetros que no coinciden desde su punto de vista como ciudadana y mujer.