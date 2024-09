La declaración que complica a Alberto Fernández: Habría instigado a abortar a Fabiola

Tamara Yañez, una de las dos hermanas de la ex primera dama Fabiola Yañez, declaró hoy lunes como testigo en la causa penal por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández.

Yañez arribó a los tribunales de Comodoro Py a las 9:20 de la mañana, 40 minutos antes de la hora a la que había sido citada por el fiscal federal Ramiro González a pedido de la querella de la abogada Mariana Gallego, y se retiró minutos antes de las 13.

Mauricio D’Alessandro, integrante también de la querella, participó de la primera parte de la declaración y aseguró que Tamara Yañez declaró que el ex presidente Fernández había instado a su ex esposa a realizar un aborto en el 2016.

“Tamara contó además que una vez producida la interrupción del embarazo se fue a su casa, habló de un lugar que no era Misiones, dijo que vivía en Rosario, en San Lorenzo”, explicó el letrado. “Dio precisiones respecto a quién pidió hacer el aborto, por qué lo pidió”, agregó D’Alessandro.

Se debe recordar que en la presentación que había realizado Fabiola Yañez, había acusado al ex presidente Alberto Fernández a inducirla a practicarse un aborto en el 2016.

Según pudo reconstruir Infobae, en otro tramo de la testimonial Tamara Yañez contó que vio el golpe en el ojo derecho en el rostro de su hermana y un hematoma en uno de sus brazos, y que tapaba los moretones con maquillaje para que no la vean golpeada. La versión coincide con las imágenes que se filtraron de la ex Primera Dama golpeada. También dijo que eran habituales los “malos tratos” del ex Presidente a su esposa y que era algo usual que la “zamarreara”, incluso durante el período que Fabiola Yañez estaba embarazada de Francisco.

“Hubo mucha violencia psicológica, ella intentó irse varias veces de Olivos pero no se lo permitían”, agregó.

La declaración de Tamara Yañez estaba prevista para el viernes pasado, pero la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, pidió que ese día no haya audiencias por compromisos laborales previos que ya habida asumido.

La hermana de la ex primera dama regresó de España, donde estuvo con su familia, para declarar a pedido de la querella. Es una de las dos hermanas de Fabiola, que durante la gestión de Alberto Fernández tuvo un cargo en el Ente Binacional Yacyretá.

La mujer es la séptima testigo en declarar en la causa. Ya lo hicieron la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez, la esteticista Florencia Aguirre y los médicos que integraron la Unidad Presidencial Federico Saavedra y Federico Alem.

De los testigos ya convocados restan que declaren dos. Sofía Pacchi, quien fue amiga de Yañez y ex funcionaria del gobierno, además de una de las protagonistas de la foto de Olivos por el festejo de cumpleaños de la entonces primera dama en junio de 2020 en plenas restricciones de reunión por la pandemia del coronavirus, y Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez.

Pacchi estaba citada para el jueves pasado, pero se postergó por un tema de salud. En tanto, la Fiscalía trabaja en el exhorto internacional para que Verdugo declare desde Madrid, donde vive con su hija. En ese exhorto también se requerirá el peritaje sobre el celular de Yañez.

Cuando finalicen esas declaraciones, la Fiscalía tiene previsto convocar a una nueva ronda de testigos. También tiene que decidir si aceptar convocar a los testigos que requirió la defensa de Alberto Fernández. Se trata de personal que trabajó en la quinta de Olivos. Los identificó con letras “Testigo A”, “Testigo G”, “Testigo F” y “Testigo D”. Declararon ante escribano público y dieron cuenta que no hubo violencia de género y que los moretones que exhibió Yañez fueron producto de caídas por el consumo de alcohol o por secuelas de tratamientos estéticos.

Los testigos que declararon hasta ahora dieron cuenta de hechos distintos. Aguirre declaró que el 29 de junio de 2021 fue a la quinta de Olivos y que vio el moretón que Yañez tenía en el ojo derecho. Contó que la primera dama le dijo que había sido un golpe involuntario de Fernández pero que no le creyó por el tipo de moretón y por la forma en la que se lo había dicho. También relató que sus tratamientos no dejaban marcas y que fue testigos de gritos de Alberto Fernández.

Por su parte, Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Presidencial, y Alem, ex coordinador, testificaron que el 30 de junio por la mañana desayunaron con la pareja presidencial en Olivos. También vieron el moretón y contaron que uno de los dos dijo que había sido producto de un golpe involuntario en la cama. Los médicos fueron quienes le recetaron días antes los glóbulos de árnica y una crema para desinflamar el moretón.

Ese episodio lo contó Fabiola Yañez cuando declaró en la causa: “el golpe de puño en el ojo, fue estando en la cama de Olivos. Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grite y le dije ´que me hiciste´. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Al otro día el ojo empezó a ponerse rojo, no habiendo nacido Francisco, aún. Me levanté prendí la luz y fui al baño, cuando vuelvo del baño estaba dormido, ´que me hiciste´, le volví a decir, él lo negaba. Pero es claro que lo hizo con intención, por la discusión que habíamos tenido”.

Y completó: “Ese día yo tenía un viaje a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos”.

Sobre ese hecho la semana pasada la defensa del ex presidente presentó un escrito con 28 fotos, dos videos y tres posteos de la cuenta de Yañez de la red social Instagram en el que sostiene el “buen estado de salud” de la ex primera dama, ya que para esas fechas de junio de 2021 tuvo actividad oficial.

“Para confrontar lo manifestado por la parte acusadora, se aporta material probatorio en forma de fotografías y videos en alta definición que cubren el periodo en cuestión, junto con registros de la agenda pública de la Sra. Yáñez, lo que refuta la idea de que estuvo recluida en Olivos y que el golpe se produjo el mismo día que viajó a Misiones”, planteó la defensa de Fernández en su escrito al que accedió Infobae.

La defensa detalló los actos públicos que Yañez tuvo entre el 19 de junio de 2021 y el 1 de julio de 2021 “para un análisis más exhaustivo del rostro de la entonces Primera Dama” y solicitó una serie de medidas de prueba con pedidos de informes al gobierno de Javier Milei.