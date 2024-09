"¡Chorro, delincuente!": fuerte repudio a Grabois en Ezeiza cuando volvía de visitar al Papa

El dirigente social Juan Grabois fue protagonista de un escándalo esta mañana en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. El ex candidato presidencial fue insultado y abucheado por personas que se encontraban en la estación al regresar de la capital de Italia, Roma, hacia donde viajó para participar de un actividad junto al papa Francisco.

De acuerdo a varios videos que se viralizaron en redes sociales, Grabois se “plantó” frente a los cuestionamientos. Frente a personas que lo acusaban de “chorro”, el abogado y militante popular contestó en reiteradas oportunidades: “¿A quién le robé señora, a quién?”. De fondo se escucharon otras voces que replicaban “a los pobres”.

La tensión comenzó en la terminal de arribos y se trasladó luego al estacionamiento, donde se escucha a algunas personas gritar: “Andá a trabajar”. El dirigente cercano a Francisco replica: “Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo”. Luego, un señor se acercó al auto en el que se estaba subiendo Grabois para retirarse del aeropuerto y recriminó: “A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada”.

Personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) intervino y se interpuso entre Grabois y las personas que lo insultaban para evitar un confrontamiento físico. Finalmente, Grabois se expresó en redes sociales sobre el episodio: “Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”.

Grabois estuvo la semana pasada en Italia. Participó el viernes en el Vaticano de una actividad convocada por Francisco junto a otros referentes sociales de la región. En ese encuentro, el Pontífice habló con una novedosa crudeza sobre la situación en Argentina al cuestionar sin tapujos al gobierno nacional por la utilización de gas pimienta en una manifestación realizada en contra del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.