Fin de la quinta hora: Fiore explicó los motivos y los cambios que se vienen

Tras confirmar la eliminación de la "quinta hora escolar", la ministra de Educación, Cristina Fiore, en CNN Salta 94.7, indicó que la decisión se tomó debido a la incertidumbre respecto al financiamiento por parte del gobierno nacional, que retrasó el envío de fondos necesarios para su implementación.

No obstante, explicó que, según el estudio pedagógico realizado, el programa no se tradujo en un aprendizaje efectivo en materias como matemática y lengua. "No generó los resultados esperados", sostuvo.

"Suspendimos por la incertidumbre con Nación"

Además indicó que, tanto padres como docentes, expresaron preocupaciones sobre las dificultades logísticas que surgieron con el traslado de los alumnos durante esta hora adicional.

La ministra destacó que, en lugar de la quinta hora, se implementará un programa de tutorías, diseñado a partir de los resultados de las pruebas Aprender. Este nuevo enfoque se centrará en identificar las escuelas y unidades educativas que requieren mayor apoyo en matemáticas y lengua.

"La quinta hora no generó los frutos que quisiéramos"

El objetivo es ofrecer una atención más personalizada y adaptada a las necesidades específicas de cada alumno, asegurando que todos tengan igualdad de oportunidades en su educación.

Por último, aclaró que esta nueva estrategia no busca estigmatizar, sino reconocer y atender las diferentes realidades educativas, utilizando metodologías adecuadas para cada caso. La hora adicional se implementará de manera fiscalizada, adaptándose a las situaciones particulares de los estudiantes en lugar de aplicarse de forma uniforme.