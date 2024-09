Debate sobre Aerolíneas: “Es una disputa salarial y la han llevado a querer privatizar una empresa”

Momentos expectantes transcurren en Aerolíneas Argentinas, donde los trabajadores encuentran en las medidas de fuerza su herramienta para luchar por un salario digno y en contra de la privatización de la empresa.

En el día de ayer el gobierno nacional puso en marcha el debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas, quien estuvo presente junto a sus compañeros fue Juan Pablo Armanino, prosecretario del interior Asociación del Personal Aeronáutico, quien remarcó la decisión de la Justicia de dar lugar a la cautelar que presentó APLA en contra de la esencialidad del servicio.

En diálogo con Multivisión Federal, hizo hincapié que este debate llega de la mano de una disputa salarial, donde se concluyó en la privatización de la empresa, ya que desde el gobierno nacional y Aerolíneas fundamentan su acción en el déficit que la empresa provoca al país.

“Es una disputa salarial y lo han llevado a querer privatizar una empresa. Tiene una misión que es simplemente cubrir promesas de campaña”.

Armanino informó que Aerolíneas aporta a 6.600 millones de dólares al PBI argentino, números que el propio secretario de Transporte de la Nación no tenía en claro, además que no presentaron un plan de negocios por lo que no hubo dictamen en el Congreso.

“Corremos riesgo todos los argentinos de quedar desconectados, me parece que es una cuestión más que intencional y sobre todo, darle el negocio aéreo a grupos empresarios afines al gobierno”, algo que afectaría los 21 puntos que no serían rentables para las empresas privadas, destacando también el papel importante que Aerolíneas juega dentro del Incucai con el traslado de órganos.

Actualmente la empresa atraviesa el éxodo de pilotos por la precariedad del salario, donde un copiloto que recién ingresa cobra alrededor de $1.400.000, mientras que en otras empresas se percibe tres veces más, y en el mercado extranjero se paga hasta cuatro veces más y en dólares.

“Lo que queremos es recuperar la conectividad, en Salta perdimos la ruta a Bariloche, Rosario (…) se está perdiendo conectividad. Se está dilapidando el trabajo que nos llevó más de 10 años”.

La privatización de los 90 y su marca en Argentina

Recordó el impacto social y económico que tuvo la privatización de los años 90 en el país, algo que lo tocó de cerca: “a mi papá lo dejaron en la calle en diciembre, con cinco hijos”.

La economía se vio afectada con el colapso de la actividad, sumado al accidente de LAPA: “nos costó años recuperar la actividad y la seguridad aérea”.

En 2008, vuelve al Estado con un solo avión, luego del manejo y el vaciamiento enorme que dejaron los grupos extranjeros : “se llevaron todo lo capitalizable a nivel de valores, usos y bienes que tenía la compañía”.

“Por eso nos oponemos a que sea privatizada, porque sabemos que eso va a volver a pasar” finalizó.