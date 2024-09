Corrupción de menores en Güemes: Apelan la libertad de la pareja china

Desde principios de septiembre General Güemes fue noticia con un caso de posible facilitación a la prostitución y corrupción de menores en mano de dos personas de origen asiático y un argentino.

Estas personas, la pareja china y un sujeto al que apodan "Porteño, tras el alerta de un testigo fueron detenidos en es momento, es más, por confusión la policía se llevó a otros asiáticos más que no tenían nada que ver y fueron rápidamente liberados, pero lo que hizo ruido fue que a los pocos días la pareja asiatica acusada recuperó su libertad, según se conoció con prohibición de salir del país y para lo cual les habrían retenido el pasaporte, ante tal noticia la Fiscalía, María Luján Sodero Calvet y la querella, recientemente incorporada, a cargo de la doctora Sandra Bonari presentaron la apelación a esta decisión de la Jueza Ada Zunino, ya que curiosamente el argentino continua tras las rejas.

Bonari cuestionó que Zunino no haya fundamentado "cuál es la diferencia" para que liberara a los extranjeros y mantuviera la detención del argentino.

Desde el punto de vista de la querellante, estas tres personas imputadas conformaban "una empresa delictiva". "Sostenemos que hay conductas y accionares delictivos de los tres: de la china, del chino y del argentino. Uno de los tres filmaba a las niñas, otro les mandaba mensajes de que eran lindas, otro les ofrecía dinero y que vayan al hotel", precisó.

Lo que dijeron las víctimas

La víctima directa es una chica de 18 años, quien declaró que le ofrecieron 50 mil dólares para pasar la noche con personas de nacionalidad china. El ofrecimiento se hizo frente a otras niñas, una de ellas, de 13 años de edad, que es hermana de la de 18, Bonari actúa en representación de ambas ante el pedido de asistencia que le hizo el padre de ambas.

Las otras niñas también son hermanas, según indicó Bonari, y tienen 12 y 11 años de edad. La querellante dijo que ya declararon dos niñas en Circuito Cerrado de Televisión y falta una.

¿Qué delitos habrían cometido?

La aboga, Sandra Bonari remarcó "Aparte de facilitación de la prostitución estamos hablando de corrupción de menores", advirtió la abogada, aunque aún no se ha hecho una ampliación de la acusación. Explicó que "la facilitación de la prostitución no requiere que se consuma, basta con el ofrecimiento". "Además, estamos hablando de corrupción porque han alterado el desarrollo normal de la sexualidad" de las niñas, consideró.

Y agregó más cuestionamientos a la decisión de la Jueza "Carece de fundamento la resolución (de la jueza Zunino) al hablar de que hay 'una diferencia' y no decir cuál es (al liberar a unos imputados y a otro no). Sostiene además que (el hombre y la mujer de China) han colaborado con la justicia por nombrar defensores. Nombrar a un abogado defensor es un derecho de los imputados y una obligación del Estado porque si los acusados no lo nombran, el Estado está obligado a asignarles un defensor oficial", recalcó Bonari.

La querella dijo que en el marco de la investigación se requirieron informes a la Dirección Nacional de Migraciones. "El hecho de que sean extranjeros es donde más se puede poner el acento. No tienen domicilio fijo, estamos hablando de un delito muy grave. Esto no acredita para que le den la libertad a nadie. No se entiende la resolución de la jueza", insistió.