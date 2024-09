Aumentan los cigarrillos desde octubre un 10% promedio

A partir del martes 1 de octubre de 2024, British American Tobacco Argentina aplicará un nuevo aumento en los precios de sus productos. Este ajuste marca la séptima modificación de precios en lo que va del año.

El incremento promedio será del 10% en algunas marcas de la compañía, incluyendo Lucky Strike, Rothmans y Winston. Por otro lado, la línea Lucky Strike Origen y la marca Camel mantendrán sus precios sin cambios.

PRECIOS

En cuanto a los detalles de los aumentos, los precios de los cigarrillos Lucky Strike Clásicos aumentarán a $3040, $2660 y $1790, según las presentaciones Box 20, Ks 20 y Box 12. Los Lucky Strike Convertibles y Convertibles XL Box 20 alcanzarán un precio de $3040, mientras que las versiones Ks 20 y Box 12 se ajustarán a $2600 y $1820, respectivamente. Además, los Lucky Strike Silver experimentarán un aumento de $260, dejando el paquete de 20 unidades a $2660.

Lucky Strike Blanco Box 20 $3,040

Lucky Strike Blanco KS 20 $2,660

Lucky Strike Blanco Box 12 $1,790

Lucky Strike Convertible Box 20 $3,040

Lucky Strike Convertible KS 20 $2,660

Lucky Strike Convertible Box 12 $1,820

Lucky Strike XL Convertible Box 20 $3,040

Lucky Strike XL Double Plus Box 20 $3,050

Lucky Strike XL Purple Mix Plus Box 20 $3,050

Lucky Strike XL Red Mix Box 20 $3,050

Lucky Strike Red Mix 12 $1,850

Lucky Strike Double Plus Box 12 $1,850

Lucky Strike Paris Box 20 $4,080

Lucky Strike Silver KS 20 $2,660

La línea más económica, Lucky Strike Origen, conserva sus precios en $1650 para la versión Red Box 20, $1350 para el Red KS 20 y $860 para el Red Box 10. Por su parte, el Lucky Strike Convertible Box 20 ahora tiene un precio reducido de $1350, mientras que el Box de 10 unidades pasa a valer $980.

Lucky Strike Origen Red Box 20 $1,650

Lucky Strike Origen Red KS 20 $1,350

Lucky Strike Origen Red Box 10 $860

Lucky Strike Origen Convertible Box 20 $1,350

Lucky Strike Origen Convertible KS 20 $1,650

Lucky Strike Origen Convertible Box 10 $980

En cuanto a Camel, mantiene sus precios con el Box 20 y Blue Box 20 a $3620, mientras que la versión común o KS 20 tendrá un costo de $3190, y el Box de 12 se ajustará a $2170, con un aumento promedio del 15%. Por su parte, el Circle Box tendrá el precio más bajo entre las presentaciones de 20 unidades, quedando en $3050.

Camel Clásico | Blue Box 20 $3,620

Camel Clásico KS 20 $3,190

Camel Clásico Box 12 $2,170

Camel Circle Box 20 $3,050

Por otro lado, la variedad de Rothmans se reduce a tres opciones: Rojo KS 20 y Convertible KS 20, ambos a $1650, y el XL 43/70 a $2660, siendo este último el único paquete que experimenta un aumento del 10%.

Rothmans Rojo KS 20 $1,650

Rothmans Convertible KS 20 $1,650

Rothmans XL 43/70 100´s 20 $2,660

Finalmente, Winston Box 20, aument un 11% y tendrá un valor de $3040.

Winston Box 20 $3,040

Todos estos precios estarán vigentes en toda la República Argentina.