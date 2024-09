1 de cada 4 inquilinos se mudó por no poder pagar el alquiler: ¿Cuál es la situación en Salta?

Una encuesta realizada por Inquilinos Agrupados reveló la difícil situación de los inquilinos, de los cuales 1 de cada 4 debieron mudarse por no poder pagar el alquiler en los últimos tres meses.

Estos inquilinos responden al 26,7%, de los cuales el 92% tiene condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres. El 44,5% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas, mientras que quienes iniciaron el alquiler después de la vigencia del DNU 70/2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar asciende al 49,8%, informó la web Ámbito.

Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, en diálogo con InformateSalta dijo que el pago de alquileres en la provincia no se ve afectado, llegando solo al 5% de mora, mientras que menos del 1% es judicial, cumpliendo la mayoría con el pago: “No digo que no les cuesta porque les subió todo, pero la mayoría cumple en tiempo y forma”.

“Lo que sí puede haber pasado, es un choque entre la ley vieja y nueva”, explicó que esto se da por la actualización en relación a la inflación, ya que anteriormente se pagaba un alquiler por debajo del precio de mercado, por lo que muchas familias tuvieron que buscar otra locación para adecuarse a su presupuesto.

Sobre la capacidad de pago para los próximos meses, la incertidumbre protagoniza el panorama, sobre todo con los salarios congelados y la actualización de alquileres.

Esto se refleja en los grandes consumidores de alquileres como el gobierno, si bien los comercios juegan un papel importante, también dependen de los empleados de gobierno que ven sus salarios en un proceso de estanflación: “La incertidumbre es que la inflación sigue, sí es un 4%, 5% mensual, pero da un 70% anual que es una barbaridad”.

De la encuesta también surge que inquilinos destinan casi la mitad de su salario al pago de alquiler, algo que Biella desestimó: “Para alquilar tenés que destinar el 30%, si ganás un millón no podés pagar hasta 300 mil (…) la relación cuota-ingreso no puede superar el 30% porque sino, no podés vivir” finalizó.