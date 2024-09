La nueva estafa que puede llegar a la Argentina: Ponen en venta casas soñadas que no existen

Una nueva estafa inmobiliaria utiliza inteligencia artificial para crear imágenes falsas de viviendas, ofreciendo propiedades a precios muy bajos para engañar a compradores incautos.

Según alertó la Policía de La Rioja, en España, los delincuentes publican anuncios en portales de compraventa y alquiler con imágenes hiperrealistas de propiedades que no existen. Estas viviendas aparentan ser lujosas y se presentan a precios mucho más bajos que los del mercado.

Los interesados, impulsados por la aparente oportunidad, contactan con los supuestos propietarios, quienes trasladan la conversación a plataformas de mensajería como WhatsApp o Telegram. Allí, los estafadores logran ganar la confianza de la víctima y solicitan un adelanto económico para asegurar la propiedad, argumentando una alta demanda. Tras recibir el dinero, los delincuentes cortan toda comunicación, y las víctimas descubren que la vivienda nunca existió.

Lo que hace especialmente peligrosa esta estafa es el uso de inteligencia artificial para crear imágenes hiperrealistas de propiedades inexistentes. Estas imágenes incluyen detalles tan precisos como la iluminación y las sombras, lo que dificulta aún más la identificación del fraude.

Las autoridades aconsejan tener mucho cuidado con ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Siempre hay que confirmar que la vivienda existe, si es posible, visitándola en persona. También recomiendan no hacer pagos por adelantado sin un contrato seguro.

“Hace poco, mientras navegaba por Instagram, me encontré con una página que captó mi atención de inmediato: @tinyhouseperfect. Esta cuenta, que apareció en mi feed como una publicación sugerida, parecía diseñada a la perfección para conectar con mi anhelo frustrado de tener mi propio espacio”, cuenta Amanda Hess en el New York Times.

Ella, al igual que muchas personas quieren una casa propia, pero las circunstancias económicas se lo impiden. Sin embargo, la idea de una casa pequeña, perfecta y accesible se presentó como una posibilidad tentadora.

Sin pensarlo demasiado, comenzó a ver las imágenes de pequeñas cabañas, casas góticas con techos a dos aguas en la costa, y acogedoras viviendas en las Tierras Altas de Escocia.

“Me encontré proyectándome en un futuro donde pasaba un fin de semana en la costa escocesa, imaginando el precio del alquiler. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial: la casa no existía”, afirma Hess.

Todas estas encantadoras viviendas eran producto de un software de Inteligencia Artificial, y otro software similar las había perfeccionado para que parecieran reales. Sin saberlo, “había estado fantaseando con una fantasía digital”.

En retrospectiva, el origen de estas casas era evidente. Sus interiores parecían infinitos, con habitaciones tras habitaciones llenas de objetos cuidadosamente seleccionados, pero que resultaban poco creíbles.

“No es sorprendente que Instagram me haya mostrado estas imágenes generadas por IA. Después de todo, mi obsesión con las renovaciones y mi deseo de tener una casa son secretos a voces en internet”, cuenta la mujer.

La Inteligencia Artificial se infiltró en su fantasía doméstica, reinterpretando sus deseos y encapsulándolos en imágenes de casas que solo existen en el ciberespacio.

En los últimos años, surgió toda una idea de casas de ensueño creadas por IA. Si se busca inspiración en Pinterest, es probable que se encuentren con dormitorios artificiales vinculados a tiendas en línea que venden accesorios para el hogar.

Sitios web como This House Does Not Exist permiten que cualquier persona genere una casa nueva. Además, servicios y aplicaciones de diseño utilizan IA para crear imágenes profesionales de interiores según las especificaciones del usuario. /La Nación