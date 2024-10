Parisi y Reynoso: Dos casos donde los “beneficios tarifados” develaron coimas en la Justicia

En las últimas jornadas, e incluso semanas, el nombre de Claudio Parisi ha sonado en toda la provincia debido a las complicadas causas judiciales en que está investigado y hasta se encuentra imputado, con la novedad en las recientes horas que se procedió a su detención.

Parisi, juez de Orán, comenzó a ser noticia cuando este año se requirió juicio en su contra, acusado de recibir dinero a cambio de otorgar el arresto domiciliario a un detenido, vinculado al caso Abra del Sol. Posteriormente, la Procuración General interpuso denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra Parisi por mal desempeño en el ejercicio de su cargo.

La semana pasada, Parisi volvió a ser nombrado en el escándalo de Aguas Blancas, que llevó a la detención del intendente Carlos “Conejo” Martínez. En este caso, se dijo que Parisi habría entorpecido la investigación por el asesinato del hermano de “Conejo”, César “Oreja”, retrasando un allanamiento al jefe comunal y que el secretario del juez fotografió el expediente, imágenes que se enviaron a Martínez.

Al conocerse las maniobras que Parisi habría realizado, lo trascendido lleva inexorablemente a los salteños a rescatar de sus recuerdos otro nombre que no se pudo olvidar: se trata del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, cuya imagen en el banquillo por “narco-sobornos”.

Sobre Reynoso pesa una condena de 13 años de prisión por pedir sobornos a detenidos en causas que tramitaban en su juzgado para concederles la libertad o la prisión domiciliaria. Esta sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación en abril del año pasado.

Según la Justicia Federal, Reynoso actuó en varias oportunidades procediendo con “la misma mecánica”, que implicaba “el encarcelamiento del imputado y, al poco tiempo, una resolución que otorgaba la libertad”, donde mediaban pagos ilegales dentro de la operatoria.

Vale recordar que, este mismo año, se conoció otra condena a Reynoso, junto al jefe narco Delfín Castedo y el abogado Luciano Ciscato, en calidad de coautor del delito de cohecho activo, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público en calidad de partícipe necesario.

Cabe agregar que el procurador general, Pedro García Castiella, supo vincular ambos casos durante una charla que mantuvo con CNN Salta -94.7 MHZ-. “Pareciera que en Orán, en el fuero de Garantías, estaban tarifadas las prisiones domiciliarias y algún otro tipo de beneficio, eso es lo más grave institucionalmente”, algo que vinculó con lo hecho por el ex juez Reynoso.