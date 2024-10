Frustración laboral: Casi 8 de cada 10 argentinos no trabaja de lo que soñaba

El 76% de los trabajadores no se dedica a la profesión que soñaba en su niñez y la mayoría de ellos cambiaría su empleo actual, si tuviera la oportunidad. Se trata del país con la mayor brecha entre las aspiraciones infantiles y la realidad profesional en la región.

Según un informe de Bumeran, el 58% de los trabajadores expresa sentirse frustrado por no haber alcanzado sus sueños laborales. En tanto, el 35% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 7% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

En este contexto, el 87% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez, si tuviera la oportunidad; mientras que el 13% prefiere mantener su situación actual. Además, el 79% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual. Esto representa un aumento de 14 puntos porcentuales respecto a 2021, cuando la insatisfacción era del 65%.

Entre las mujeres, el 14% soñaba de chica con ser profesora, el 11% con convertirse en médica, el 10% deseaba ser veterinaria, el 9% aspiraba a ser diseñadora y el 6% periodista y cantante. En la categoría de “otros”, destacan profesiones como contadora, maquilladora y maestra jardinera.

En la actualidad, el 20% trabaja como profesora, el 15% como cajera y el 28% como vendedora. También se destacan los empleos en administración y atención al cliente.

En el caso de los hombres, el 15% soñaba con ser ingeniero, el 12% con convertirse en futbolista, el 7% deseaba ser médico; y otro 7% aspiraba a ser periodista. En la categoría “otros”, sobresalen profesiones como chef y piloto de avión.

Ahora el 30% trabaja como vendedor, el 17% como cajero y el 14% como ingeniero. Resaltan también empleos como chofer y albañilería.

Una cuestión que sobresale en el relevamiento es que el 59% de los talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez; mientras que el 41% no lo hizo. No obstante, el 53% de aquellos que siguieron estudios afines a su profesión anhelada, no trabaja en un área relacionada con su formación.

Entre quienes no trabajan de algo relacionado con lo que estudiaron, el 34% se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su área de formación o profesión soñada; el 27% se siente frustrado por no ejercer en lo que estudió o soñó, y el 18% se muestra esperanzado y desarrolla su trabajo actual con la idea de explorar nuevas áreas y ampliar sus horizontes profesionales.

Estos datos surgen en un contexto de falta de empleo y precariedad laboral. En este sentido, el desempleo alcanzó al 7,6% de los argentinos en el segundo trimestre del año y afecta a más de 1,6 millones de personas, lo que significa un incremento de 1,4 puntos porcentuales en el último año. A su vez, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) el 36,4% de los trabajadores en relación de dependencia no está registrado.

En otro orden, los encuestados creen en un 54% que los jóvenes en la actualidad sueñan con ser influencers. Le sigue youtubers (16%) y futbolistas (8%).

Por último, la mayoría considera que las habilidades o conocimientos más valorados actualmente para un trabajo son habilidades relacionadas con la informática (diseño, programación, edición, etc), contar con la capacidad de trabajar en equipo, habilidades comunicacionales y habilidades de estrategia y negociación.