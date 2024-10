En los próximos días, se conocerían los nuevos precios para viajar en taxis y remises

La semana venidera será con novedades, pero para el bolsillo de los salteños, debiendo calcular nuevos incrementos a afrontar: Es que en esos días se podría conocer la actualización que se determinaría para viajar en el sistema de transporte impropio de taxis y remises en Salta.

Vale recordar que, días atrás, InformateSalta daba cuenta que desde la Autoridad Metropolitano de Transporte se informó que iniciará el proceso de readecuación para la tarifa, en vista al pedido elevado desde el sector.

Ahora este medio se comunicó con Alfredo Carrizo, secretario general del Sindicato de Taxistas quien primeramente comentó que estuvieron manteniendo reuniones con AMT "donde hicimos el pedido de la suba de la tarifa, se lo está trabajando, tratando, el lunes tenemos una nueva reunión y saldría todo oficializado".

Es así que el lugar "llegarían las novedades" sobre cuánto podría incrementarse el viaje en taxis y remises. "Tras la reunión saldría todo; ya en este tiempo venimos por debajo de la inflación y en medio de todo lo que nos está pasando como argentinos", agregó Carrizo.

En cuanto al monto de esa actualización, rememoró que el pedido contemplaba un 40%. "Si es así, bienvenido sea, sino lo más cerca posible, están aumentando las cosas, queremos mantener al cliente y pero queremos seguir brindando el servicio", ahondó.

Consultado si ésta sería la última actualización del año, Carrizo fue cauto al señalar que "sería espectacular que no se retoque más nada, que no haya más aumentos, pero como viene todo con el gobierno... si se estabiliza el país sería buenísimo, así no estaríamos aumentando", concluyó.

"En un viaje de $3700, la gente nos da $4000, nos da ese vuelto porque la plata no sirve"