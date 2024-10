Municipios, en un año duro: "Nación perdió sensibilidad social, eso no podemos en los pueblos"

En medio de los embates que está causando la crisis económica, como también las medidas de ajuste dispuestas por el Gobierno de la Nación requiriendo más recortes, el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, se refirió a lo difícil de no dar acompañamiento, servicios y a veces contención a los habitantes, más aún en los pueblos, dejando de lado la "sensibilidad social".

Así reflexionó en la charla que mantuvo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde no desconoció que "viene siendo un año bastante conflictivo" por cuanto esos embates, con las comunas ayornándose y, de la mano del Gobierno de la Provincia, pudiendo solventar esas dificultades, cumpliendo con pagos de sueldos por ejemplo.

"En las grandes ciudades donde no hay contacto con la gente, tomar decisiones es más sencillo, pero en los pueblos donde hay 20.000 habitantes y la relación es familiar, se torna más difícil", aseveró Moisés donde recalcó: "El Gobierno Nacional ha perdido sensibilidad social, eso no podemos hacer en los pueblos porque viene una vecina de escasos recursos, su hijo está con fiebre y derivado en Salta, no podés mirar a otro lado, decirle que vaya a su casa y ruegue a Dios; esa sensibilidad no la podemos perder"

Agregando que "hasta ahora fue un año difícil", ponderó el diálogo con el Gobierno de la Provincia y los ministros para trabajar en conjunto y seguir cumpliendo varias obligaciones. "Pusimos como condición la paz social, agradecemos al Gobierno por el trabajo que venimos haciendo para llevar soluciones, para pagar sueldos, ahora con equilibrio fiscal".

Cuestiones que abordan ahora en ese diálogo es, por ejemplo, que las tasas municipales no se dejen de cobrar a través las boletas de servicio. También "estamos trabajando con el Gobierno sobre el pago del aguinaldo, ya comenzamos a trabajar para ello", mencionó para concluir.