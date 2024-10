Bajo la lluvia y en una larga espera, abuelos aguardaban ser atendidos en el Banco Nación

Una postal lamentable, pero que se repite bajo el frío, la lluvia y altas temperaturas es la de las largas filas en banco Nación donde cobran gran número de jubilados, pensionados y asignaciones.

Desde las puertas de la sucursal del Banco Nación, ubicada en Calle Florida 575, casi esquina San Luis abuelos contaron lo que viven en la "espera".

Totalmente mojado, un abuelo dijo "Hay que hacer la fila, no queda otra. Se tarda mucho pero que va hacer hay que hacer no más la fila, llegué hace una hora. Espero que no nos enfermemos".

Otro hombre indignado cuestionó "Nos mojamos injustamente, como no sale el guardia nos da el numerito y nos podemos ubicar para no mojarnos".

Una mujer, totalmente mojada dijo "Es una injusticia, pero acá la espera es constante. A veces viene la gente a las 5 o 6 de la mañana y es imposible porque el banco abre a las 8.30. Creo que pasamos de 30 en 30. Es lo mismo tanto la lluvia o el calor es lo mismo, yo vengo por la pensión de mi hijo, es una injusticia" dijo por Multivisión.