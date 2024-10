“Es incoherente lo que plantean”, dicen municipios al cierre de sucursales de Banco Nación

A través de su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que por orden del Presidente comenzará a cerrar sucursales de Banco Nación en aquellos distritos que “abusen de las tasas municipales”, como secuela dentro de la polémica que se generó al querer suprimir el cobro de esas tasas por medio de boletas de servicios.

“El Presidente Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales” publicó el ministro en redes sociales.

¿Cómo impacta este tema a nivel local? Esta cuestión le fue consultada al presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés quien, en la charla que mantuvo con CNN Salta -94.7 MHZ- calificó de "incoherente" esta medida.

“No es que esté en contra del Gobierno, pero hay cosas donde no se puede ser incoherentes, no pueden no tener sentido común”, aseveró Moisés primeramente agregando que contar con la entidad bancaria es “un derecho” en el interior del país y que “no tiene nada que ver con esta cuestión”.

También recalcó que, de proceder con el cierre de las sucursales, sería “como decir ‘si no hacés esto te castigo’, o sacar como si fuéramos niños… me parece una falta de respeto, es incoherente lo que se está planteando”, subrayó.