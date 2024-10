Día de la Lealtad Peronista: "El peronismo es desarrollo con trabajo, con industria"

En conmemoración al 17 de octubre de 1945, cuando grandes sectores sociales se movilizaron por la liberación del entonces Coronel Juan Domingo Perón quien desde hace algunos días se encontraba detenido, se celebra el Día de la Lealtad Peronista. Esta fecha es considerada como el origen del peronismo. En este contexto InformateSalta dialogó con Gastón Galindez, vicepresidente del PJ Salta.

Para entender el día, se debe comprender ¿Qué es ser peronista en la actualidad?, "es una odisea en base a todo lo que ha pasado en los últimos años con los últimos gobiernos que han llegado con el signo peronista entonces uno tiene que andar haciendo una traducción de cada una de las medidas que tomaron los distintos gobiernos que en su momento se han dicho peronistas"

- ¿El peronismo sigue vigente?

"Es un desafío siempre poder traer al presente muchos conceptos que hoy tienen plena vigencia como ser los conceptos ambientales acordate que Perón tenía un mensaje ambiental a los pueblos del mundo de la década del 70 que tiene hoy una vigencia, plena en su momento creó la Secretaría de Recursos Naturales y ambiente humano y puso a una mujer al frente, una bioquímica Yolanda Ortiz o sea, que los conceptos de Perón y del peronismo siguen siendo hoy de vanguardia".

"El desafío hoy es reinterpretar a Perón bajo las demandas de las masas que son las masas hoy, ¿cuáles son las necesidades de la gente? ¿Cuál es el desarrollo económico productivo que las nuevas sociedades o las sociedades modernas demandan?".

- ¿Milei surge por un fracaso del peronismo?

"Vos tenés una generación que funciona más o menos con dos motores sus anhelos y sus fracasos esos son los que van moviendo, los anhelos son aspiro a tal cosa y me ha pasado esto o le ha pasado esto a la sociedad en este tiempo".

"El deterioro de la imagen política tiene es un camino de doble vía primero las macanas que muchos de la política se mandan y se han mandado y segundo también es un modelo de dominación en el cual, cuanto menos líderes sindicales tengo es mejor cuanto menos políticos reclamando derechos tengo es mejor ¿para quién? para los grupos concentrados de poder económico para las grandes fortunas, para las grandes imperios que manejan el comercio internacional y que quieren manejar los recursos naturales y que quieren quedarse con las zonas estratégicas del planeta".

"Perón decía que la política más importante era la política internacional como es un paísde cara al mundo cómo se para frente a la geopolítica, entonces emerge Milei tiene que ver con esto. Con fracasos de la política con fracasos personales y con anhelos de personas que vieron en él una forma de castigar, lo que se hizo mal en la política, no significa que él por sí sea un líder político, pero representó la imagen de responder a una bronca que se había instalado y que la gente buscaba cierto nivel de castigo y él venía supuestamente a castigar a la casta cosa que de hecho no lo está haciendo ni lo va a hacer".

- ¿Hacía dónde va el movimiento? Desde el '55 hay grupos que intentan terminar con el peronismo, pero siempre resurge ¿no?

"El otro día justamente hablamos con distintos dirigentes políticos entre ellos Ricardo Quintero el gobernador de La Rioja y yo decía Ricardo 'hay que volver a Perón y quien era', me dice, 'no, hay que ir hacia Perón'. Hay que ver los planes quinquenales, hay que ver cómo es el desarrollo económico, cómo es el desarrollo productivo y bueno, entonces todavía nos queda un futuro".

"Vos tenés todavía hecho carne derechos de las personas; desde el estatuto del peón de campo hasta el voto femenino en los planes quinquenales en la defensa de la producción nacional. Entonces el empresario argentino que quiere fabricar camisetas, remeras, zapatillas y que lo hace con con diseño nacional, ve su producción amenazada con la importación. Entonces el peronismo es desarrollo con trabajo con industria y con un modelo nacional versus el modelo de importación que sustituye la mano de obra local que no genera mano de obra, sino que lo que genera es un pasamano económico. Voy compró en China traigo zapatillas y las reventó acá y no genera ese trabajo en estos".

- Ahora pareciera que cada vez hay más peronistas, ¿es así?

"De hecho sucede porque ante el contraste que te genera este gobierno lo que te queda es la empatía la solidaridad, el bien común empezar a pensar en el prójimo pensar en el otro en un país más federal, entonces empezás a encontrar cuestiones de la vida cotidiana como el humanismo y que tiene una raíz peronista. El peronismo tiene una raíz humanista, entonces eso hace que vos diga che en definitiva yo también estoy en esta porque yo quiero esto, quiero que le vaya bien al otro, no me molesta si el otro mejora entiendo la movilidad social ascendente de la desde la posibilidad que tenemos de tener oportunidades, no que el que tiene más tenga más oportunidades, sino que las tengamos todos en pie de igualdad".

- ¿Qué le podes decir a la persona que todavía no se identifica con un movimiento político?

"Que con que con bronca y odio no se construyen la sociedad".

"Hay que hay que tener la capacidad de entendernos, que en la diferencia está la posibilidad de construir una sociedad mejor. En las disidencias tenemos la posibilidad de conocernos y encontrar un punto de encuentro, ya sabemos en todo lo que no estamos de acuerdo, busquemos en qué estamos de acuerdo y trabajemos para eso".