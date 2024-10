Ex novio violento le transfirió $5 con un mensaje: "tenés hasta las 16 para decirme qué vas a hacer"

Un nuevo hecho de violencia de género se dio a conocer en las últimas horas en el Valle de Lerma, donde una joven sufría el constante acoso de su ex novio de 21 años.

La joven universitaria vivió durante varios meses momentos de terror junto a su familia que llevó a que radicara más de 7 denuncias policiales y a pesar de las restricciones sobre el joven, se las ingeniaba para llegar a ella de algún modo.

Le hacía llegar amenazas de muerte, la culpaba de su posible suicidio y que por su "rechazo" había comenzado a consumir pastillas.

Ante el tenor de las amenazas, la familia de la joven estudiante cambió de domicilio, pero el sujeto se las ingenió para llegar a su nueva residencia, a donde iba en cualquier hora y cualquier día para amedrentar a la joven y a todos sus seres queridos. Incluso le había robado sus anteojos lo que le impedía estudiar.

El padre de la víctima contaba: "Mi hija está deprimida pidiendo huir al exterior porque no puede vivir así, pero nada. El 15 de octubre le mandó una extorsión por Mercado Pago usando la cuenta de su padre, le transfirió 5 pesos para dejarle un mensaje aterrador: Tenés hasta las 16 para decirme qué vas a hacer, yo creo que supiste lo que es andar con lentes, fijate qué te conviene".

Agregó por El Tribuno "El 18 de octubre por este mismo sistema le envió por pesos 50... por "estoy afuera de tu casa, te dejo las cosas en una bolsa blanca. Como no estoy aguantando estos días toda la presión que siento, hoy es mi día, solo espero que seas feliz y que sepas que no te voy a molestar nunca más" .

La joven por su parte contaba "Me amenaza, y me obliga a subir a su camioneta a la fuerza. Me culpa de su desesperación, me dice a cada instante que se va a suicidar. Me obliga con amenazas a hacer lo que no quiero. Así atormentada solo quiero vivir dentro de mi habitación. No puedo salir. No puedo estudiar.

Allanamiento y detención

Finalmente este miércoles, con la intervención del fiscal Penal de Rosario de Lerma Daniel Escalante y tras la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación, se logró la detención del sujeto en Salta capital.

En un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías 5ta Nominación, se secuestraron los teléfonos del acusado, y de sus padres, desde donde también se enviaban mensajes intimidatorios. Además, se recuperarán pertenencias de la joven.

El acusado será imputado formalmente por desobediencia judicial, amenazas, violación de domicilio y violencia de género.