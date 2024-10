“Vuelvo a nacer, soy sobreviviente”, dijo una víctima del cura condenado por abuso sexual

En las últimas horas se conoció la sentencia de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, quien condenó al sacerdote Fernando Páez a cuatro años de prisión de ejecución efectiva por denuncias de abuso sexual doblemente agravado.

Páez estaba a cargo de la Parroquia de la Santa Cruz de Villa Saavedra, donde la víctima denunció abusos entre 2015 y 2019. Si bien la defensa del religió había pedido la absolución por el beneficio de la duda, el Tribunal lo declaró culpable y el sacerdote quedó detenido tras la audiencia.

Al respecto de la sentencia quien habló fue Kevin Montes, víctima de Páez quien dijo que la condena llega a ser “un nuevo nacer” para él, tras momentos de crisis y sufrimiento que llegó a vivir por todo lo ocurrido, agradeciendo igualmente el respaldo de la gente.

“Siento que vuelvo a nacer, que el Kevin víctima no existe más, hoy soy un sobreviviente”, dijo en declaraciones que reprodujo El Once TV donde continuó: “Esto lo hice por todos, no solo por mí, lo hice por los que no denunciaron, por los que testificaron, por las víctimas del ’98, por mis compañeros sobrevivientes”.

También dijo pensar “en cada persona que se corrió de la parroquia, en esas madres que hoy se preguntan si sus hijos no les pasa lo mismo”. Además recordó que “fue muy difícil”, todo lo que tuvo que atravesar en este tiempo.

“Fue muy duro, tuve que atravesar muchas crisis, intentos de suicidio, ataques de pánico”, reconoció al mismo tiempo que agradeció a la gente que lo acompañó y que rezó junto a él, que “oró para que se hiciera Justicia”. Aquí reflexionó que “no es toda la iglesia, los sacerdotes que declararon lo demostraron, les agradezco por haberse puesto en contra del clero y optaron por decir la verdad”, finalizó.