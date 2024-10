Lilia Lemoine volvió a disparar contra Victoria Villarruel: "Es la peor vicepresidente de la historia"

La interna en La Libertad Avanza no da tregua. La diputada Lilia Lemoine volvió a cruzar a Victoria Villarruel, al afirmar que "ya es la peor vicepresidente de la historia" y cuestionar la foto que se tomó con la exmandataria Isabel Perón en España.

Todo comenzó cuando un usuario de la red social X publicó: "Ninguna persona que idolatre a Isabel Perón me genera la más mínima confianza. Vengan de a millones". Inmediatamente, la diputada cosplayer le respondió: "Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia".

También la comparó con Carlos 'Chacho' Álvarez, vicepresidente por apenas diez meses durante el gobierno de Fernando de la Rúa. "Peor que el 'Chacho', porque no llegó colgado de las bolas de De la Rúa", disparó Lemoine.

Los anteriores cruces entre Lemoine y Villarruel

La arremetida de Lemoine contra Villarruel es un capítulo más de la interna libertaria. A finales de septiembre, la vicepresidenta bloqueó en la red social X a la diputada. Al advertirlo, la cosplayer libertaria reaccionó con ironía compartiendo una captura de lo sucedido acompañada de una extensa carcajada y un emoji de risa.

En agosto, la diputada tuvo una dura embestida contra la titular del Senado por su pasividad frente a las críticas que recibieron los legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a un grupo de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, y la acusó de "lavarse las manos".

"Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?", reclamó Lemoine en un programa de streaming. "Fue su leit motiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso", sostuvo la diputada libertaria, en referencia a la agenda de Villarruel.

Lemoine también acusó a Villarruel de tener una “clara agenda personal” y le pidió “que se ubique”. “El que gobierna acá es Javier Milei”, manifestó.

En otra entrevista, aseguró que la titular del Senado no cumple con su función y criticó el anuncio que realizó respecto a su intención de reabrir todas las causas de víctimas del terrorismo.

"No está cumpliendo los roles como corresponde. Está haciendo campaña política proselitista. Mete un acto diciendo 'vamos a meter a todos los montoneros presos'. Y yo digo, ¿quiénes? Porque el Poder Ejecutivo no es el Judicial", cuestionó Lemoine, y terminó metiéndola a Patricia Bullrich en el medio: "¿Por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? ¿También nos va a meter presa a la ministra de Seguridad que está trabajando bien?", preguntó, en referencia al pasado montonero de la ministra de Seguridad.