Se cayó un edificio de 10 pisos en Villa Gesell: Buscan entre 7 y 9 personas bajo los escombros

Un edificio de 10 pisos se derrumbó a primera hora de este martes en la ciudad de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires y los Bomberos trabajaban para encontrar entre 7 y 9 personas que quedaron bajo los escombros

El hecho sucedió cerca de la 1, cuando colapsó la estructura principal del Apart Hotel Drubovnik, ubicado sobre la avenida 1 al 200, a metros del cruce con la avenida Buenos Aires. Está situado a unas dos cuadras de la playa y unas diez del centro de la ciudad balnearia.

Según informó la Municipalidad de Villa Gesell, entre 7 y 9 personas se encontraban en el hotel al momento del derrumbe, entre trabajadores de una obra que se estaba realizando en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal, ni contaba con la autorización municipal correspondiente. "Dicha obra además había sido paralizada por el Municipio en agosto de este año", advirtieron.

Trabajaban en el lugar Bomberos Voluntarios de Madariaga, Pinamar, Mar de Ajó y Santa Clara, Bomberos de Policías de Brigada Rescate de Mar del Plata, y fuerzas de Salud, Seguridad, Defensa Civil y Tránsito municipales; en busca de posibles víctimas del derrumbe, que afectó también a un edificio de departamentos lindero, de tres pisos.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, indicó esta mañana en TN que el trabajo era "muy delicado" porque no podían entrar máquinas y había que sacar escombros en forma manual. "Se está haciendo un gran esfuerzo", expresó.

También señaló que el complejo tenía "planos aprobados" en 1996 y "un permiso de obra en la parte delantera del edificio, pero lo que se cayó fue el fondo, alrededor de 10 pisos".

Remarcó que existía una autorización para hacer un ascensor en la parte delantera del edificio, que no tenía comunicación con la torre. Pero -aclaró- no había ninguna habilitación para realizar obras sobre la torre que se derrumbó. "Hay una autorización para cambiar pisos, no para tocar la estructura", remarcó.

El jefe comunal indicó además que parte del edificio cayó sobre una propiedad lindera, a la que también derrumbó. "Estamos evaluando si los departamentos estaban habitados o no. La mayoría estaba cerrados, no descartamos si alguno tenía habitantes".

Sobre los atrapados, dijo que "en el hotel había alrededor de 7 personas y se estima que en el lindero había dos personas más". Y apuntó: "No hay peligro de derrumbe en edificios linderos pero hay que trabajar con cuidado con los escombros".

Por su parte, Hugo Piriz, Jefe de Bomberos de Villa Gesell, precisó que estaban buscando "entre 7 y 9 personas" entre los escombros.

"Se está trabajando en el rescate de una señora que dice que al lado hay otra persona", informó en diálogo con TN.

"Es mucho escombro el que hay en el lugar, pero tenemos identificado el lugar donde está la señora y otra persona más, según dice ella", agregó.