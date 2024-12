Alarmante crecimiento del contrabando en Salta afecta al comercio local: Ingresa de todo desde Bolivia

El contrabando desde Bolivia es un fenómeno en aumento y que afecta a la economía local. En los últimos meses se ha registrado un notable incremento en el flujo de productos ingresados ilegalmente, alimentado por la brecha cambiaria y las diferencias de precios entre ambos países.

Esto, sumado a las insuficientes medidas de gobierno para combatir el contrabando, atenta contra el ya decaído comercio local y legal. Es crucial reforzar las políticas de vigilancia.



Son muy pocos los esfuerzos de la Aduana o de Gendarmería Nacional para controlar los pasos fronterizos. Las acciones no logran impedir el ingreso de todo tipo de mercadería ilegal, desde alimentos, ropa, electrónica, juguetes, etc etc .





El menor costo por la caída del peso boliviano y los precios alto en la economía local incetivaron las compras afuera e hizo crecer el contrabando. Ello, sumado a la extensa y poco controlada frontera entre ambos países facilita el ingreso de mercadería ilegal, especialmente en zonas como Yacuiba, Bermejo y Salvador Mazza.









Productos más ingresados



Entre las mercaderías más traficadas desde Bolivia a Argentina se encuentran:

Alimentos: Azúcar, harina, aceites y productos frescos.

Electrónica: Teléfonos celulares, electrodomésticos y dispositivos de alta demanda.

Ropa y textiles: Indumentaria y calzado, especialmente prendas a precios muy bajos que compiten con la industria nacional.

Juguetes y bicicletas.





Impacto en la economía local



El contrabando tiene múltiples consecuencias negativas para la zona de frontera y para toda la provincia. La falta de control y la venta de mercadería ilegal conlleva a una pérdida de recaudación fiscal (Los productos ingresados ilegalmente no pagan impuestos), una fuerte competencia desleal que atenta contra los comerciantes locales, reduciendo su rentabilidad, generando el cierre de negocios y despido de trabajadores.

Es hora de hacer algo.