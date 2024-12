"Los medicamentos son caros": Jubilados critican recorte de cobertura por parte del PAMI

Desde el PAMI modificaron el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, por la cual para poder contar con medicamentos con cobertura del 100% será necesario tramitar un subsidio social, el cual estará destinado solo a quienes ganen menos de $388.500.

Por este motivo, el móvil de CNN Radio Salta consultó a adultos mayores sobre esta medida, por un lado, dijeron desconocer este anuncio, pero si advirtieron restricciones en algunos medicamentos hace un tiempo: “Lo viví en carne propia porque hoy hay algunos medicamentos que el PAMI no brinda con gratuidad como lo hacía, creo que se deben a las políticas de ajuste”.

Una de las señoras remarcó que hasta el momento cuenta con algunos medicamentos gratuitos, mientras que en otros fármacos tiene una pequeña rebaja.

Por otro lado, una adulta mayor fue contundente al sostener que no está bien la medida ya que con el sueldo que tienen los jubilados no alcanza para comprar medicamentos alegando que muchos de ellos son caros.

También dio a conocer el flagelo que atraviesa su marido, quien es diabético con problemas vasculares, por lo que debe acceder a una cirugía y no perder su otra pierna, operación que se atrasó por problemas de la obra social: “Si no encuentro una solución que me dé la obra social pierde las dos piernas”.