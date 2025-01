Denuncia a su ex pareja por violencia: "Dijo delante de mis hijos que me iba a matar"

Un hecho de violencia intra familiar fue denunciado públicamente por Mariana Gamboa, conocida vecina de General E. Mosconi, en manos de su ex pareja, el cual la hostiga, amenaza y agrede permanentemente, sumado a que ignora las restricciones e ingresa a la vivienda permanentemente.

"El día sábado él vino a avisarle a mi hijo que se quería juntar, me dijo que me yo me tenía que ir, me insultó, se puso agresivo. Insultó a mis hijos. Me levanté y le pegué en la cara. Me dijo que iba agarrar el tele y me iba a pegar con el aparato. Entra y sale de mi casa, cuando ve que viene la policía se va. No podemos dormir, son las 4 o 5 de la mañana, estamos levantados".

Mariana tiene una enfermedad crónica y su médico le pidió que no trabajar "Hable con el cardiólogo para que me deje trabajar, para sobrevivir con mis hijos. Siempre crié a mis hijos sola. Tiene la casa de la madre, en donde no vive nadie, pero él no quiere, dijo que me iba a matar, incluso delante de los policías".

"Mi hijo de 11 años lo quería apuñalar al padre".

La víctima además, aterrada, contó por Mosconi TV que cuando regresó de denunciar a su ex pareja su hijo de 11 años había intentado herirlo con arma blanca a su padre "Cuando llego estaban mis otros hijos sosteniendo a mi hijo de 11 años porque lo quería apuñalar al padre".

Lo que busca Mariana es que el hombre sea detenido ya que no obedece e ingresa a la vivienda, ella teme por sus hijos y se pregunta que será de ellos si el denunciado le quita la vida.