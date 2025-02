¿Es posible estar toda la vida con la misma persona?: 7 de cada 10 jóvenes dice "no" a la monogamia

¿Hasta que la muerte nos separe? Cada vez son más las personas que se animan a cuestionarse la forma de vincularse en el amor y en ese proceso, la monogamia fue perdiendo adeptos. La grieta amorosa tiene de un lado, a los defensores de vivir la vida junto a una única persona y del otro, a los que se preguntan cuánto puede durar un vínculo exclusivo. Más allá, a unos metros, los que ya cruzaron la soga y se animaron a probar otros rumbos como el poliamor y todas sus bifurcaciones.

Si está bien o está mal, nadie lo puede determinar. No hay leyes ni fórmulas exitosas comprobadas por la ciencia. Lo cierto es que en la actualidad, hombres, mujeres y diversidades se dan el permiso de al menos realizarse la pregunta: ¿cuántos años se puede estar con la misma persona?

Algunos afirman que la monogamia puede durar uno o dos años; otros arriesgan 10, mientras que muchos apuestan al amor clásico del “juntos por siempre”. Otros directamente, aseguran que no existe.

Los cuentos que nos leyeron de niños, gran parte de la literatura, las películas de amor y la tradición occidental nos habló por años de la llegada de un amor que lo cambiaría todo, que nos completaría (la analogía de las dos medias naranjas que se unen para convertirse en una) y que ya no necesitaríamos nada más para ser felices. Sin embargo, las traiciones, los casos de infidelidad, las redes sociales, las apps de citas y un sinfín de estímulos aparecieron para que la naranja se fuera pudriendo, dejando un tendal de preguntas sin respuesta.

Entonces, ¿por qué las personas todavía eligen la monogamia? ¿Es elección genuina por gusto, es construcción social, es una zona de confort o hay algo más?

¿Qué es la monogamia?

Empecemos por el origen. La RAE define a la monogamia como el régimen familiar que no admite la pluralidad de cónyuges. Es por eso que, ante la llegada de un tercero o cuarto en la escena, se habla de infidelidad, ya que se trata de una persona no consensuada dentro de ese acuerdo.

Este es precisamente el punto que hace tambalear todo el sistema. La licenciada Cynthia Zaiatz, jefa de Salud Mental del Sanatorio Modelo de Caseros, tira de la punta del ovillo para intentar entender por qué sucede. “Estamos en en una sociedad en la cual día a día hay cambios. Si bien la gente mayor sigue firme con la idea de pareja tradicional, las nuevas generaciones ya piensan diferente. Incluso hasta consideran la poligamia, lo que se sería más de dos personas en una relación”, asegura.

Según un estudio realizado por la consultora DatosClaros, los tiempos cambiaron. Si bien la mayoría de las personas (70%) prefiere una relación monógama, ya hay un 11% que afirma que tiene o busca relaciones que se escapan de este concepto. Por ejemplo, el 3% prefiere tener una pareja abierta, donde son dos pero, de forma consensuada, pueden tener otras relaciones sin compromiso; otro 3% elige las triejas, una relación formal y cerrada entre tres personas; y un 1% cree en la poligamia, donde se pueden tener varias relaciones serias a la vez. Incluso hay un 18,4% que directamente afirma que no le interesa estar en pareja.

“Las parejas parecen tener y conservar aún, en su mayoría, una estructura monógama. Sin embargo, aparecen distintas formas de nominarlas que ya no incluyen solamente dos personas. Esto es nuevo, antes era mucho más complicado encontrar personas que opinaran de esta manera”, analiza Natalia Gitelman, directora general de DatosClaros, empresa que realizó el estudio en enero de 2025, entre personas de todo el país.

Para la doctora Milena Mayer, uróloga, andróloga y sexóloga clínica del Hospital Italiano, “hay muchas personas a las que la monogamia les funciona, les gusta y eso está bien. Para construir un vínculo se necesita de mucha amorosidad, empatía, escucha y juego. Es una construcción social con el fin de tener acuerdos donde ambos se beneficien“.

La especialista explica que para algunas personas es cómodo vivir de a dos y para otras, no tanto. “Últimamente los jóvenes no muestran tanto interés en un compromiso de esa magnitud y así es cómo estos mandatos o elecciones genuinas, lentamente empiezan a perder fuerza. Seguro que haya gente que seguirá eligiendo la monogamia, y eso es válido”, advierte Mayer.

¿Abrir la pareja, sí o no?

“Hoy el concepto de familia y pareja está viviendo una revisión importante. Cada vez más personas consideran que hay distintas maneras de conformar una familia. Esto lo vemos especialmente entre los jóvenes de hasta 25 años, donde 7 de cada 10 están muy abiertos a poder pensar otro tipo de esquema familiar y ese concepto no necesariamente incluye pareja e hijos, sino que la familia también puede ser una mascota o los amigos”, dice Natalia Gitelman.

Leé también: Constelaciones familiares: qué son y cómo funciona la práctica que propone sanar traumas heredados

“Mientras yo no me enteré”, “Mientras yo no sepa de la situación”, son algunas de las frases que le repiten a la psicóloga Zaiatz en su consultorio. Allí también muchos comenzaron a evaluar abrir la pareja. “Hay una apertura mental para poder tener una relación en la cual continúan juntos, pero están con otras personas. Y eso muchas veces funciona bien, a veces incluso solo por un tiempo, ya sea para compartir un trío o para estar con alguien específico”, dice la especialista.

De todos modos, aunque se defina un nuevo acuerdo, los riesgos existen. “Siempre se ponen cosas en juego, hay que trabajar la confianza porque muchas veces creen que existe y cuando comienzan a experimentar otras cosas, se dan cuenta de que no era cómo lo imaginaban o lo que querían”, aconseja Zaiatz, y asegura que muchas veces, con la apertura del vínculo, quedan de manifiesto otras cosas. “Pueden darse cuenta de que no estaban realmente enamorados y que por eso la relación monogámica no estaba funcionando”, explica.

La clave entonces será evaluar los pros y los contras que puede tener abrir la pareja y dejar de ser monogámicos. “A veces, la relación mejora con la apertura. Pero en otras empeora y se pone de manifiesto que esa pareja no estaba bien. Aconsejo probarlo pero con la posibilidad de que si no funciona, o si alguno de los dos se siente mal, exista el espacio para charlarlo y ajustar”, dice.

Otras formas de amar

Desde Carlos Paz, Córdoba, Mauricio y Magalí empezaron, como todos, en una relación monogámica. Vivieron juntos desde el comienzo y después de cuatro años se hicieron la pregunta que cambió todo: “¿Y si abrimos la pareja?“.

Entonces comenzaron a buscar información. “Nos dimos cuenta de que éramos dos personas muy honestas: esa fue la clave que nos abrió la cabeza a todo. La mayoría de las personas no cuenta lo que realmente siente porque tiene la mononorma en la cabeza. Arrancamos por sacarnos el sentido de pertenencia, cuando logramos entender que queríamos una relación sana, sin ejercer la presión de posesión sobre el otro, nos dimos cuenta de que amar a una sola persona no es la única forma de amar”, explica Mauricio.

Con el panorama claro, pusieron a punto un nuevo contrato. “Una de las pautas ya la teníamos: la honestidad. Luego descubrimos dos más, la comunicación y el consentimiento. Pudimos así reformular nuestros propios acuerdos con lo que queremos y sentimos un estilo de relación con nuestras propias reglas, respetando lo que deseamos, y también poniendo nuestros límites”, asegura Mauricio, y cuenta que ya lleva dos años exitosos con este tipo de vínculo.

A Magalí le parece importante aclarar que no están en contra de la monogamia, sino que destacan el respeto sobre la diversidad: “No atacamos este modelo vincular, pero hacemos énfasis en que cada persona, en su individualidad, pueda encontrar la forma en la que realmente desea vincularse y construir lazos con los otros. Estamos en un momento y proceso de cambio, de rupturas de los esquemas que ya vienen establecidos”.

Cecilia Figlioli y Juan Pablo D’Orto empezaron su relación en 2011: primero fueron novios, luego probaron la convivencia y compraron una casa. Hasta que un día Pablo se puso a investigar sobre las relaciones abiertas, se animaron a probar, a sumar personas a su vida y terminaron en una convivencia entre cuatro personas. Compraron una casa más grande y se mudaron junto a Seba y Flor, quien tenía un hijo y también vive con ellos.

Con toda la experiencia adquirida, comprendieron que había muchas dudas sobre el tema y poco material. Entonces fundaron Relaciones Abiertas, un espacio que trabaja por y para la visibilización de relaciones no monogámicas. Desde esa trinchera no solo brindan información, sino que además tienen todo tipo de talleres y disponen de una agenda de profesionales de la salud para cualquier inquietud. Recientemente, sacaron su primer libro “La revolución sexoafectiva”, un proyecto que les llevó muchos años y en el que investigaron los distintos tipo de relaciones a lo largo de la historia.

“Cuanto más se hable, menos prejuicios hay y se van elaborando nuevos debates. Y así las personas empiezan a observar y quizás a encontrar respuestas a cosas que les pasan, a sus inquietudes”, explica Cecilia, que junto a Juan Pablo dan talleres que enseñan desde cómo abrir la pareja hasta cómo manejar los celos.

“Si me preguntás en qué me mejoró la vida, yo vivo en una burbuja. Veo los problemas que tienen las parejas, desde ´no le pude poner like a tu foto porque me retan´ hasta ´no puedo ir a jugar al fútbol porque sino tengo que pagar una cuota de algo´, o tener que volver a tal hora. El control está muy instalado”, insiste Cecilia, que no se considera evangelizadora del poliamor: “cada uno elige lo que necesita, nosotros no elegimos la monogamia y eso no significa que no tengamos compromiso, que no nos importe la persona tenemos al lado, que no queramos cuidar a la gente, que vivimos de fiesta o en una recreación sexual permanente. Hablamos de relación abierta a lo afectivo”.

¿Las contras? En el proceso de transición pueden aparecer sentimientos como competencia con los otros o inseguridad por la exclusividad que se perdió. En ese punto, Cecilia asegura: “Uno lo va trabajando, al principio me costó, me quería morir, nunca había sido posesiva ni celosa, y sin embargo me pasó. No es una experiencia menor, pero no volvería a la monogamia. Tengo una vida hermosa y muy feliz hoy”.

La mirada de los otros

Una vez tomada la decisión de probar nuevas alternativas y abrir la pareja, llega otro escollo que para algunos, es un impedimento o al menos, una incomodidad: la mirada de los otros.

Familiares y amigos cercanos se sorprenden o juzgan la decisión de abrir la pareja o de probar nuevas formas de relacionarse. Y si bien, es una decisión personal lo que se realiza en la intimidad, para muchos es doloroso.

“La mirada del otro es lo que más cuesta en realidad. La gente no está acostumbrada a salir de lo convencional, que siempre fue formar una pareja heterosexual, casarse, tener hijos y juntos hasta hasta que la muerte los separe, pero eso ya está dejando de ser así”, explica Zaiatz. La psicóloga asegura que la decisión inicial es ocultarlo. “Por ejemplo, una pareja prueba con una práctica swinger y decide no contarlo porque lo van a ver mal o van a surgir mil preguntas, pero hay que decidir por sí mismo. Claramente, la zona de confort monogámica sigue mandando, como así también es cierto que mucha gente está pensando diferente”.

El rol de las apps de citas en estos nuevos escenarios

Los grupos en Facebook o Telegram operan bien para aquellos que buscan aventuras por fuera de su pareja. Así como Tinder, Badoo y otras apps funcionan para solteros, surgen otras alternativas para quienes buscan salir de su relación por un rato o probar nuevas propuestas.

Según Gleeden, la plataforma de encuentros no monógamos creada por y para mujeres, la cantidad de usuarios en Latinoamérica creció un 145% en 2024, con la Argentina entre los países con más miembros activos junto a Brasil, México y Colombia. Además, se observa un cambio en la forma en que las personas se relacionan, ya que no solo quienes buscan un touch and go fuera de la pareja están en la app, sino también parejas abiertas, poliamorosas y solteros sin interés en relaciones tradicionales.Argentina tourism

“Nos entusiasma ver cómo las apps de citas están transformando la forma en que las personas se relacionan. En la Argentina, en particular, notamos que cada vez más mujeres se animan a explorar su sexualidad y a vivir experiencias distintas”, asegura Silvia Rubies, directora de Comunicación en Gleeden Latam.

La ejecutiva comentó que “la app presentó picos de conexiones y altas durante las épocas posteriores a las vacaciones de verano y navideñas, derivado de las fricciones que pueden salir en la familia y el replanteamiento de nuevos objetivos de vida durante estas épocas de cierre e inicio de año y vueltas a la rutina”.

La propuesta (que en la actualidad tiene un 65% de inscriptos hombres y 35% de mujeres, con una edad promedio de 30 años) nació a partir de un estudio que arrojó que hasta el 30% de usuarios de apps de citas convencionales dicen que están solteros y sin compromiso cuando en realidad no lo están. “Es decir, que hay un nicho de gente que ya tiene una relación, pero quiere tener aventuras con otras personas ( ya sean consentidas o no) y no saben dónde buscarlas, por eso van a las apps convencionales y se mezclan con gente que quizás sí quiera buscar una relación estable”, explica.

De a dos, de a tres, de a cuatro, quién sabe. Decidir seguir en una relación formal o apostar por abrir la pareja, tendrá consecuencias. En ambos casos, se ponen en juego aspectos emocionales, psicológicos y relacionales para los que la comunicación y la sinceridad se convertirán en dos herramientas fundamentales. Escucharse/escucharnos para evitar malos entendidos y dolor. Y sino, siempre se puede volver a empezar. /TN