Verónica Ojeda lloró en el juicio por Maradona y aseguró que, "lo tenían secuestrado"

“Diego siempre me pedía ayuda y yo no sabía cómo hacer. Yo sabía que lo tenían secuestrado. Él tenía como temor a todo. Cuando yo me iba me decía ‘llevame’. Tenía temor a quedarse solo”, dijo Verónica Ojeda impactando a todos los presentes en la novena audiencia del juicio por la muerte de Maradona.

La madre de Dieguito Fernando, el menor de los hijos de Diego, lloró al recordar su historia con el astro del fútbol e hizo un repaso por el último tiempo que compartió con él. Según su relato, ella estuvo un tiempo distanciada del Diez y volvió a acercarse en 2020 a partir del llamado de una masajista que le dijo “vos sos la única que podés salvar a Diego“.

Desde entonces empezó a visitarlo seguido en sus casas de Bellavista y Brandsen, donde Maradona vivió hasta que fue operado de la cabeza a principios de noviembre de ese año. En este contexto, fue clara al definir cómo percibía el ambiente en el que habitaba su ex.

“Ellos querían verlo a Diego mal, no querían verlo bien. No querían que estuviera consciente y apto para disfrutar”, dijo en referencia al entorno que lo acompañaba diariamente. Tras esto realizó un relato cronológico de sus visitas y la evolución del astro argentino.