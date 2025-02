Femicidio de El Tipal: La Corte de Salta rechazó un planteo de la defensa de Figueroa

La Sala II de la Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de José "Jota" Eduardo Figueroa, acusado de asesinar a su pareja, Mercedes Kvedaras, en agosto de 2023.

Con esta decisión, se confirma que el juicio se llevará a cabo bajo el Plan Piloto de Oralidad, un año después del crimen que conmocionó a la provincia.

La defensa había impugnado la aplicación de este plan, argumentando que se trataba de una reforma legislativa encubierta que violaba principios constitucionales.

Sin embargo, según El Tribuno, la Corte consideró que el recurso "per saltum" no cumplía con los requisitos necesarios y que la defensa no demostró una situación de "necesidad pública de inusitada excepcionalidad".

José Figueroa está acusado de homicidio doblemente calificado por relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género.

La fiscal penal Mónica Poma solicitó la elevación a juicio en febrero de 2024, presentando pruebas que indican que Kvedaras murió por asfixia mixta por estrangulamiento y sofocación.