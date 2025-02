Medicina, Enfermería y Nutrición lideran las inscripciones en la UNSa

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) reveló cuáles son las carreras con mayor demanda entre los estudiantes que aspiran a ingresar a la institución.

Según datos proporcionados por el rector Daniel Hoyos, la Facultad de Ciencias de la Salud se posiciona como la más concurrida, concentrando a un gran número de alumnos en sus tres carreras principales: Medicina, Enfermería y Nutrición.

En diálogo con el programa "De Buena Fuente", el rector destacó que estas tres carreras reúnen a alrededor de 6.000 estudiantes, lo que evidencia el interés de los jóvenes por formarse en el área de la salud.

Esta tendencia no es nueva en la UNSa, ya que la Facultad de Ciencias de la Salud se consolidó como una de las más prestigiosas y demandadas de la región. La carrera de Medicina, en particular, se destaca por ser una de las más elegidas a nivel nacional, y en la UNSa no es la excepción.

En segundo lugar, se encuentran las carreras de Enfermería y Nutrición, que también gozan de gran popularidad entre los estudiantes. Estas profesiones, que cumplen un rol fundamental en el cuidado de la salud y el bienestar de las personas, ofrecen amplias oportunidades de desarrollo profesional y personal.