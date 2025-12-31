La avioneta que se estrelló en Rosario de la Frontera fue entregada a una escuela técnica

avioneta

El pasado mes, una avioneta se estrelló en Rosario de la Frontera, advirtiendo luego tras los operativos correspondientes que la misma trasladaba droga. 

Hoy, transcurridas las actuaciones de rigor, la avioneta North American T-28 fue donada por la Justicia Federal a la escuela técnica Capitán Marcelo Lotufo. 

Desde la dirección de la institución educativa sostuvieron que, al poco tiempo de ocurrir el siniestro, iniciaron el papeleo para contar con la avioneta en la escuela: “Por suerte le vamos a poder dar un nuevo uso, para que los chicos puedan seguir aprendiendo e instruyéndose en lo aeronáutico” dijeron a Gente de Salta. 

La aeronave cuenta con un estado aceptable, informaron, con daños solo en la trompa, con la cabina, el instrumental y el motor en condiciones. 

“Nosotros apuntamos a hacer un simulador de aviones con partes reales de naves, por lo que esta nueva adquisición va a venir muy bien para el proyecto que tenemos pensado presentar en 2026” finalizó. 

