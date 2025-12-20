Una escuela técnica de Salta recibió un avión de la Armada

20/12/2025
La comunidad educativa de la escuela Técnica “Capitán Marcelo Lotufo” recibió en comodato una aeronave que perteneció a la Armada Argentina. 

Viene desde la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N° 8 “Jorge Newbery” de Buenos Aires, y es el resultado de un trabajo mancomunado entre dicha institución y su parte de Salta.

Se trata de un avión North American T-28 Fennec  el cual servirá como una herramienta didáctica fundamental para los estudiantes de la especialidad, permitiéndoles interactuar con un equipo real, estudiar sus sistemas y comprender los principios de la tecnología aeronáutica en un contexto práctico.

