Una escuela técnica de Salta recibió un avión de la Armada

Una escuela técnica de Salta recibió un avión de la ArmadaEducación20/12/2025
La comunidad educativa de la escuela Técnica “Capitán Marcelo Lotufo” recibió en comodato una aeronave que perteneció a la Armada Argentina.
Viene desde la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N° 8 “Jorge Newbery” de Buenos Aires, y es el resultado de un trabajo mancomunado entre dicha institución y su parte de Salta.
Se trata de un avión North American T-28 Fennec el cual servirá como una herramienta didáctica fundamental para los estudiantes de la especialidad, permitiéndoles interactuar con un equipo real, estudiar sus sistemas y comprender los principios de la tecnología aeronáutica en un contexto práctico.
La UPATECO sigue creciendo: 208 egresados y un modelo educativo que ya es referencia
¿Qué estudiar en Salta sin pagar? La IA eligió 6 carreras gratuitas con alta demanda
En Salta hay seis carreras gratuitas que, según herramientas de inteligencia artificial, combinan alta demanda, empleo rápido y oferta local. Te contamos cuáles son, dónde cursarlas y qué habilidades piden hoy las empresas.