Una escuela técnica de Salta recibió un avión de la Armada

La comunidad educativa de la escuela Técnica “Capitán Marcelo Lotufo” recibió en comodato una aeronave que perteneció a la Armada Argentina.

Viene desde la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N° 8 “Jorge Newbery” de Buenos Aires, y es el resultado de un trabajo mancomunado entre dicha institución y su parte de Salta.

Se trata de un avión North American T-28 Fennec el cual servirá como una herramienta didáctica fundamental para los estudiantes de la especialidad, permitiéndoles interactuar con un equipo real, estudiar sus sistemas y comprender los principios de la tecnología aeronáutica en un contexto práctico.