Becas Padre Chifri: Becarios cerraron el año con actividades

Con motivo de las Fiestas de Fin de Año y especialmente para cerrar un exitoso 2025, se llevó a cabo una reunión con los jóvenes de la Quebrada del Toro que siguen sus estudios terciarios apoyados por nuestro programa de Becas “Padre Chifri”. El propósito de la convocatoria fue agradecer el apoyo recibido durante el presente año y celebrar el desempeño académico de los participantes.

El encuentro tuvo lugar en la casa de Marcela y Fernando Zanniello, el pasado sábado 20 de diciembre. Hubo juegos grupales, vóley y muchísima alegría contagiosa.

Compartimos el almuerzo de sánguches de hamburguesas y choripanes, preparados por Samuel Sosa (estudiante de Cocina) y Walter Axel Aramayo (estudiante de tecnicatura de biomedicina). Torta y ensalada de fruta preparada por Anahí Quipildor (estudiante de Cocina).

Las actividades continuaron con diferentes juegos, que organizaron y prepararon para disfrutarlos con alegría.

Verdaderamente todos nos divertimos sin importar la edad. Como obsequio navideño, los becarios recibieron camperas donadas por una empresa, los egresados el reconocimiento de todos y el libro "Los sueños del Padre Chifri".

Después de la merienda, la diversión continuó en la pileta con juegos de pelota y clases de natación, aprovechando la tarde calurosa que invitaba a zambullirse en el agua. Los becarios continuaron su diversión en la pileta.

Programa de Becas “Padre Chifri”

Es un proyecto que lleva a cabo la Fundación Alfarcito con la finalidad de apoyar a los jóvenes de la Quebrada del Toro, para poder continuar con los estudios terciarios o aprender algún oficio.

Este proyecto se sostiene con el aporte de amigos de la fundación, ya sea apadrinando a alguno de ellos o la donación mensual de dinero.

En la actualidad son 24 los jóvenes beneficiados, que estudian las siguientes carreras: Psicopedagogía 2, Enfermería 1, Profesorado primario 2, Tecnicatura en Gastronomía 3, Tecnicatura en Administración Hotelera 1, Profesorado Nivel Inicial 6, Profesorado Biología 2, Profesorado Biomedicina 1, Geología 2, Tecnicatura Superior Analista de Sistema 2, Seguridad e Higiene 1, Nutricionista 1 y Curso de Preceptoría 1.

Ellos son de los siguientes parajes: Chorillos, Las Cuevas Finca El Toro, Pascha, Cerro Negro de Tirao, Cerro Negro de Tejada, Huaico Hondo, Ingeniero Maury, Alfarcito, El Palomar, Potrero de Chañi y Gobernador Solá.

En la actualidad son 9 los profesionales que se recibieron y ya están trabajando, como maestros, psicopedagogas, enfermeras y policías. Próximamente se recibirán 3 más. Esperamos que para el próximo año se sumen más jóvenes de la Quebrada del Toro.

Nosotros estamos muy felices por la integración con la fundación, ellos nos manifestaron que se sienten acompañados por nosotros y se nota que están identificados con la obra del Padre Chifri.

Durante el año, les hacemos que programen alguna actividad solidaria, para llevarla a cabo con las familias de donde provienen. Durante el presente año fuimos a varios parajes y disfrutamos jornadas maravillosas.

Siempre les expresamos que son los que en el futuro de la Fundación Alfarcito, que continuarán con esta ONG y tendrán la responsabilidad de seguir adelante con la maravillosa obra del Padre Chifri.