Verano de obras en las escuelas: Refacciones y mantenimiento antes del inicio de clases

Mientras las aulas permanecen vacías por el receso de verano, puertas adentro ya comenzó un trabajo clave para que el inicio de clases 2026 encuentre a las escuelas en condiciones. El Gobierno provincial puso en marcha la planificación de obras y tareas de mantenimiento en establecimientos educativos de toda Salta, en articulación con municipios y autoridades escolares.

La coordinación se definió en una nueva reunión del Gabinete de Gestión, encabezada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, junto a ministros provinciales, intendentes y representantes del sistema educativo. El objetivo es claro: aprovechar el verano para avanzar con refacciones, mantenimiento de servicios esenciales y acondicionamiento general de los edificios escolares antes del regreso de alumnos y docentes.

“Ordenar prioridades y optimizar recursos es clave para dar respuestas más ágiles”

Según lo acordado, el Ministerio de Educación será el encargado de establecer las prioridades en cada establecimiento, mientras que los fondos serán transferidos por el área de Economía a los municipios. Los intendentes, a su vez, trabajarán de manera directa con directivos y supervisores escolares, y tendrán a cargo el seguimiento y certificación de las obras.

Desde el Ejecutivo destacaron que este esquema, que ya se aplica desde años anteriores, permite acelerar los tiempos y responder de forma más eficiente a las necesidades concretas de cada comunidad educativa. “Ordenar prioridades y optimizar recursos es clave para dar respuestas más ágiles”, señaló Camacho al explicar la modalidad de trabajo territorial.

En paralelo, continúan las intervenciones previstas dentro del Plan Federal de Obras Públicas, con el foco puesto en mejorar y optimizar la infraestructura escolar en distintos puntos de la provincia.

Así, mientras el verano avanza, también lo hace la cuenta regresiva para que las escuelas vuelvan a llenarse de actividad, esta vez con edificios listos para recibir un nuevo año lectivo.