Para Godoy, la intervención al PJ de Salta es por las bancas en el Senado Nacional

Novedad política de este martes fue lo anunciado por el Partido Justicialista a nivel nacional, con su presidente Cristina Kirchner a la cabeza, determinando la intervención del espacio político en el distrito de la provincia de Salta, como también en Misiones.

Entre las repercusiones del cimbronazo político, quien opinó fue el ex integrante del espacio, el ex legislador Manuel Santiago Godoy quien dijo que esto no le sorprendió pues se veía venir, entendiendo que es parte de una jugada en vista a las elecciones, con interés en las bancas que Salta tiene en el Senado del Congreso.

“Esto no me sorprendió, era medio cantado; creo que las autoridades nacionales quisieron hacer una comunicación con el partido pero había otra dirección política en Salta, también desde adentro se metían púas, entonces era medio cantado”, aseveró por FM Aries el integrante del partido Igualar.

“Cantado era también que el PJ nacional iba a reclamar al distrito, como no hubo diálogo, como no se pudo hacer un control”, consideró otras cuestiones agregando que ahora se deberá esperar el nombre del interventor, aunque dijo que “es difícil normalizar un partido”.

No obstante Godoy hizo foco en el detrás electoral que pudo tener la intervención de Cristina Kirchner al justicialismo salteño, con el interés en las bancas que la provincia renueva este año en la Cámara Alta del parlamento argentino. “Salta elije senadores nacionales, la clave son esos senadores, hoy hay dos de Unión por la Patria; creo que ese es el pensamiento de la cúpula partidaria”, aseveró.

“Lo entiendo como una movida de acomodamiento para las elecciones que vienen, Salta tiene una importancia superlativa para el futuro de Unión por la Patria”