Inseguridad en B° 20 de Junio: “A la mañana nos rompen la basura los indigentes, a la noche nos roban”

Nuevamente vecinos levantan la voz por la inseguridad en algunos barrios, en este caso se trata de 20 de Junio, donde la drogadicción y la indigencia perjudican día a día.

Uno de los residentes de la zona señaló el flagelo de la droga y su impacto en los más jóvenes: “aquí alrededores hay basurales donde los chicos dan vueltas porque generalmente están drogados, se ocultan ahí, se hacen indigentes y nos roban constantemente”.

En diálogo con Multivisión Federal dijo que, si bien llaman a la Policía, algunas veces no llegan al lugar por no dar abasto, lo que los lleva a que ellos mismos deban correr a los delincuentes exponiéndose al peligro: “Estamos nosotros prestos con los vecinos a llamarnos y tratar de ayudarnos”.

El hombre comentó también una situación que generó mucho temor, ya que su hijo en una oportunidad fue víctima de un asalto con machete.

A pesar de color cámaras y luces fotosensibles, quedan las filmaciones pero no se toman cartas en el asunto, por lo que piden no desproteger la zona, con una solución que no sea solo temporal.

“A la mañana rompen la basura los indigentes, a la noche nos roban (…) Estamos presos de la gente que por el efecto de la droga nos bombardean con la inseguridad” finalizó.