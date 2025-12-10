Denuncian discriminación contra un niño con TEA en una colonia de vacaciones de Salta

Un fuerte reclamo por falta de inclusión y maltrato expuso una familia salteña luego de una experiencia vivida por un niño de seis años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en una colonia de vacaciones de la ciudad.

La situación fue dada a conocer públicamente por Martín López, padre de Augusto, quien tiene diagnóstico de TEA en la niñez y retraso en el habla. Según relató, antes de inscribirlo en la colonia “Summer Kids”, ubicada en Parque La Vega, la familia consultó expresamente si el espacio estaba preparado para recibir niños con esta condición. Desde la institución, aseguró, les confirmaron que contaban con personal capacitado.

“El primer día fue normal, pero al segundo día comenzaron las contradicciones”, explicó López en diálogo con InformateSalta. Según contó, la madre de Augusto recibió un mensaje en el que desde la colonia sugerían que el niño necesitaba un acompañante terapéutico, algo que había sido consultado previamente y descartado por la institución.

“Dijeron que contestó, algo que es imposible porque Augusto no formula frases completas

La situación se volvió aún más confusa cuando desde la colonia afirmaron que el niño había respondido de manera desafiante a una indicación. “Dijeron que contestó ‘sí, lo voy a tocar’, algo que es imposible porque Augusto no formula frases completas. Tiene retraso en el habla y eso se puede corroborar con sus docentes y profesionales”, sostuvo su padre.

Horas después, la madre fue llamada para que retirara al niño con el argumento de que estaba corriendo sin ropa. Al llegar al lugar, lo encontró sentado, vestido y acompañado por un docente. Antes de retirarse, Augusto intentó tocar un silbato que llevaba una de las maestras, momento en el que ,según el relato, la docente le apartó la mano de forma brusca y le prohibió tocarlo.

“Eso mostró un cero profesionalismo y cero tacto con un niño con TEA”

“Eso mostró un cero profesionalismo y cero tacto con un niño con TEA”, afirmó López. La situación escaló cuando la madre advirtió que realizaría la denuncia correspondiente y recibió, según el testimonio, una respuesta burlona por parte de una de las docentes.

Otro punto que generó malestar fue que, posteriormente, desde la colonia reconocieron que quienes estaban a cargo no eran profesionales sino pasantes, lo que contradijo la información brindada inicialmente. Si bien la familia recuperó el dinero abonado, el padre remarcó que el daño ya estaba hecho.

“Yo hubiera preferido que me digan desde el principio que no estaban preparados"

“Yo hubiera preferido que me digan desde el principio que no estaban preparados. La sinceridad evita estas situaciones. Lo que duele es la mentira y la falta de empatía”, expresó. También señaló las dificultades que enfrentan muchas familias para encontrar espacios verdaderamente inclusivos.

Finalmente, confirmó que Augusto comenzará en otra colonia donde ya conocen su diagnóstico y cuentan con personal capacitado. “No es fácil criar a un niño con TEA, hay días buenos y días difíciles, pero lo mínimo que se necesita es humanidad y respeto”, concluyó.