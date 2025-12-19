Fuerte rechazo gremial a la reforma laboral en Salta: “Es inconstitucional”

Ayer en todo el país, gremios de trabajadores marcharon en contra de la reforma laboral, mostrando su negativa ante esta propuesta que el Gobierno nacional busca aprobar en el Senado de la Nación.

El corazón de Salta, la Plaza 9 de Julio, fue escenario de convocatoria para todos los gremios de que nuclean a los trabajadores entre los cuales se encontraba presente Carlos Rodas, secretario general CGT Salta.

Rodas se mostró en contra del proyecto: “Un rechazo total y contundente (…) es inconstitucional y va en contra de los derechos de los trabajadores y todo el tejido social del país” afirmó en El Once TV.

La preocupación es total por parte de estos referentes, ya que ven en el manejo del Gobierno nacional a un actor de los movimientos económicos que va en contra de los derechos de los trabajadores.

“Hay 300.000 trabajadores que quedaron en la calle, 20.000 PyMEs”.

Representando a ADEMUS, Cesar Molina dijo que atravesaron un año muy negativo y sin paritarias y que el miedo a despidos de trabajadores los aqueja.

Jorge Guaymas del sindicato de Camioneros, señaló como “gravísimo” lo que ocurre pero que es característica de los gobiernos de derecha que siempre buscaron la quita de los derechos adquiridos de los trabajadores: “Nos tiene costumbrados a atacar al movimiento obrero en vez de construir con ellos políticas superadoras para un a patria distinta”.

“Ellos quieren una patria para pocos que tengan mucho y para muchos que suframos y tengamos cada vez menos”.

El rechazo al proyecto que busca la reforma laboral es contundente para los gremios que señalan que se busca precarizar al trabajador e ir en contra de los mismos.